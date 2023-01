Marisa Uceda: “Cornejo está en la política para satisfacer su propio ego”

La diputada nacional del Frente de Todos, Marisa Uceda, cruzó al senador radical Alfredo Cornejo sobre sus dichos contra el paquete de leyes que impulsa el Gobierno nacional para tratar en las sesiones extraordinarias, que se extenderán hasta el 28 de febrero.

La legisladora kirchnerista consideró “fundamental” algunos de los temas que conforman el temario propuesto por el Ejecutivo como el proyecto de la moratoria previsional o la creación de universidades.

Al ser consultada por las declaraciones del exgobernador, quien manifestó que los temas de las extraordinarias son “leyes marginales que no cambian la vida del país”, Uceda sostuvo que el exgobernador “hace mucho tiempo que representa los intereses de muy pocos”.

“Yo lo padezco hace muchos años en Mendoza. No me sorprende. Es un hombre que está en la política para satisfacer su propio ego. Tal vez le parece marginal porque no representa los intereses de pocos”, afirmó en diálogo con la radio porteña La Patriada.

“No me sorprende la negativa de Juntos. La verdad es que empezaron a bloquear las sesiones por distintas cosas mucho antes de que se presentara el pedido de juicio político”, lamentó en referencia a la decisión que tomó la mesa nacional de Juntos por el Cambio (JxC) de no dar quorum ni tratar proyectos de ley que el Ejecutivo envíe al Congreso hasta que no sea retirado el pedido a la Corte Suprema de Justicia.

“JxC lo que no quiere es trabajar básicamente, obstruir cualquier iniciativa que salga del Ejecutivo porque en algún lugar desprecian al mismo pueblo que quieren gobernar. Tendrán que dar las explicaciones ante la ciudadanía”, remarcó.

Y completó: “Es la oposición que hay. Nosotros la conocemos y eso no significa que nos vamos a dar por vencidos. Vamos a intentar construir puentes de diálogo con aquellos que estén dispuestos a hacerlo. Elijo creer que vamos a poder dar las sesiones extraordinarias”.

Juicio político

La diputada kirchnerista aseguró que el pedido de juicio político que inició hoy “no es contra la Corte, sino contra sus miembros. Uno no quiere avanzar contra la institución. Este proceso quiere proteger al órgano máximo del Poder Judicial para darle la transparencia, la independencia y la garantía de la que hoy carece”

Uceda sostuvo que tiene “la expectativa de avanzar” con el Juicio Político y recordó que los anteriores que ha habido en la historia de nuestro país “se iniciaron sin los consensos necesarios y a lo largo del proceso y ante la inminencia del mal desempeño se fueron construyendo esas voluntades”.