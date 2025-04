Mariana Gallego, abogada de Fabiola Yañez: "Nuevamente fue reproducida la violencia y la impunidad de Alberto"

Cristina Kirchner no suelta a Milei: el posteo de Semana Santa donde lo comparó con De la Rúa

"No suelo hablar de gente famosa que yo represento, por una cuestión de confidencialidad y porque además creo que la Justicia tiene que responder con sus fallos, no con la afinidad que uno tenga o no con los medios", afirmó en declaraciones a TN. Y sumó: "Hay situaciones donde Fabiola consideró que hay que contestar algunas cosas. Básicamente lo que hoy vio Fabiola fue nuevamente reproducida la impunidad total de sus dichos y la violencia".