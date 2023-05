Manes apuntó contra Milei: “Representa la destrucción de la educación y el colapso económico”

El precandidato presidencial de la UCR, Facundo Manes, apuntó sus críticas contra Javier Milei, quien presentó su polémica plataforma electoral dónde se destacan privatizaciones de todo tipo, dolarización de la economía y libre portación de armas.

“La gente está muy enojada y angustiada y lo canaliza con chamanes como Milei”, apuntó Manes contra el precandidato de La Libertad Avanza, hoy en declaraciones televisivas.

Según el neurocientífico, “Milei es una idea fantasiosa” y representa la “destrucción de la educación pública, la portación libre de armas y la venta de órganos con la mitad de los chicos en la pobreza”.

“Milei es colapso económico asegurado. Propone la libertad, pero la libertad no es individual, es colectiva. Y no se hace construyendo muros, se hace derribándolos. Propone la intolerancia, el miedo y el odio. Y los argentinos necesitamos exactamente lo contrario”, sostuvo Manes.

El diputado nacional consideró que “el mundo está viviendo una revolución científica y tecnológica, que es maravillosa, y nosotros no estamos discutiendo cómo adaptarnos, crecer e incorporarnos a ese mundo”.

“Argentina en la próxima década tiene una gran oportunidad porque el mundo necesita alimentos, energía, minería para la transición energética, y los podemos proveer. Pero si no hacemos una revolución de valor agregado, de innovación y de emprendedurismo, en 20 años, cuando el litio o Vaca Muerta sean menos importantes, vamos a volver a ser pobres”, señaló.

Por otro lado, Manes describió al gobierno de Alberto Fernández como “un grupo de irresponsables, que falla desde sus orígenes y que nunca supo hacia dónde ir”.

“Veo al oficialismo entregado y no está en condiciones de dominar la situación. Tenemos un presidente prácticamente renunciado y ahora humillado. El ministro de Economía se la pasa emparchando y no tiene ni un programa económico, ni un programa de estabilización. Y por el otro lado, la vicepresidenta que no se hace cargo de dieciséis años de gobierno”, criticó el neurocientífico.

En ese sentido aseguró que en su espacio dentro de Juntos por el Cambio, “somos muchísimos y estamos concentrados en interpretar a la mayoría de la sociedad, que quiere algo nuevo. Queremos dejar atrás la decadencia de épocas. Somos los que no se resignan, los que trabajamos para mantener a nuestras familias. Vamos a tomar el mando los honestos, los que pagamos los impuestos. Nos robaron la Argentina en la que crecimos y queremos recuperarla”.