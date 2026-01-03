Maduro detenido por EEUU: venezolanos que residen en Mendoza celebraron que "llegó la hora de la libertad"

Decenas de venezolanos residentes en Mendoza se reunieron este sábado en el KM 0 para celebrar la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y el “proceso histórico” que aseguran, se dará con la intervención de Donald Trump en ese país. Son aproxidamante 4 mil los ciudadanos que habitan en esta provincia.

Romily Salazar es referente de la organización de María Corina Machado en Mendoza ( Vente Venezuela ) y fue una de las impulsoras de la manifestación de esta tarde. En diálogo con Los Andes comentó que atraviesa “sensaciones encontradas” por el momento que vive el país caribeño.

Por un lado, aseguró que llegó la “hora de la libertad” en Venezuela y que "la soberanía del país reside de manera inalienable en el pueblo , que ya decidió" y hoy se encuentra frente a un " proceso histórico" .

Salazar reconoció que la situación genera emociones contradictorias . “Me enteré alrededor de las siete de la mañana, aunque los acontecimientos venían desarrollándose desde la una. Tengo sentimientos encontrados: por un lado, alegría ; por otro, preocupación ”, expresó.

En ese sentido, apuntó directamente contra el exmilitar Diosdado Cabello , a quien definió como una figura clave del régimen venezolano . También lo describió como una persona “más peligrosa que el propio Nicolás Maduro” y como la “mente maestra” del sistema.

Además, advirtió que esta situación genera incertidumbre y interrogantes, ante posibles conflictos con Estados Unidos. “Hay que esperar que las cosas se ordenen. Estamos en medio de un proceso largo y difícil. Venezuela atraviesa una transición que es fundamental y necesaria”, remarcó.

WhatsApp Image 2026-01-03 at 19.38.47 Decenas de venezolanos celebraron la caída de Nicolás Maduro. Los Andes

Según Salazar, los hechos que "se esperaban" por la negativa de entregarse de Maduro, finalmente ocurrieron. Remarcó que se trató de una “operación quirúrgica” la detención de Maduro y Cilia Flores.

Consultada sobre una posible reacción del sector que responde a Diosdado Cabello, no descartó nuevos episodios de tensión y advirtió que, si hay resistencia, la situación podría volverse aún más difícil.

La situación de los presos políticos

También, la ciudadana venezolana manifestó su preocupación por la situación de los presos políticos, sobre quienes aún hay falta de información. Mencionó versiones sobre custodios cubanos y testimonios que dan cuenta de tratos dispares.

En ese marco, llamó a actuar con cautela y unidad, y a acompañar a la líder opositora, que hasta ahora solo emitió un mensaje público. También recordó la expresión popular del 28 de julio, cuando el pueblo venezolano manifestó que no quería más el régimen en las urnas.

Finalmente, atribuyó la crisis actual a la negativa del oficialismo a reconocer la derrota electoral y sostuvo que se desperdiciaron oportunidades para una transición ordenada.

Salazar concluyó con un llamado a sostener el proceso de transición, al que definió como largamente esperado, y destacó el apoyo del gobierno estadounidense como un factor clave en esta etapa.