Macri le pidió al Gobierno "construir una nueva mayoría" poselecciones, para salir del "estancamiento"

Este jueves, el expresidente Mauricio Macri le pidió al Gobierno que haga los esfuerzos para “construir una nueva mayoría” . El exmandatario recurrió a su cuenta de la red social X para anticiparse a lo que suceda después de las elecciones del 26 de octubre.

El objetivo, según Macri, es sacar al país del “estancamiento” y comenzar una nueva etapa de “crecimiento”.

Solo faltan 12 días para las elecciones legislativas . En ese marco, Macri emitió un mensaje vía X para volver a pedir que desde el oficialismo busquen acuerdos con otras fuerzas políticas.

El comunicado de Mauricio Macri en la previa de las elecciones del 26 de octubre.

Al respecto, el expresidente señaló que con el PRO “no alcanza” . En su comunicado se refirió a las diferentes variantes electorales que presenta esa agrupación en cada distrito.

El pedido de Macri fue difundido en las redes sociales y replicado por los medios. Le exigió al presidente Javier Milei que luego de las elecciones empiece a “construir una nueva mayoría" .

Además, detalló que la misma "no estará formada solo por miembros de una misma fuerza, sino también por otros legisladores de todo el país que aportarán su visión”. Y destacó que escribió esa propuesta “antes de las elecciones porque, independientemente del resultado, este es el camino que debemos recorre”.

Javier Milei y Mauricio Macri Javier Milei y Mauricio Macri.

“El PRO, y yo como presidente del partido, estamos dispuestos a asumir este compromiso. Somos conscientes de que nuestro aporte, por sí solo, es insuficiente para los cambios que hay que realizar. Necesitamos que después del 26 el gobierno convoque al diálogo, con humildad y honestidad”, remarcó.

Solicitó que “se acepte eventualmente una oposición constructiva que traerá propuestas desde cada rincón del país para realizar las reformas necesarias que nos harán cambiar. Creo en los argentinos. Creo que el futuro está cerca. Solo tenemos que dar con precisión los pocos pasos que nos separan de los objetivos que buscamos”.

Luego de afirmar que “ahora hay que arrancar y crecer sin parar”, planteó que la “prioridad mas urgente para todos los argentinos era detener la inflación”.

Y reflexionó que “después de importantes sacrificios (que continúan), el país alcanzó una estabilidad razonable, con una inflación de 2,1% en septiembre, un número que era impensable hace dos años. Si lo comparamos con la inflación de 211,4% anual que dejó Alberto Fernández, los datos actuales son un gran logro que debemos reconocer”.

Tras la comparación, el exmandatario explicó que al haber “alcanzado parcialmente ese primer objetivo tan importante, estamos en otra etapa, igualmente urgente: la gente necesita dejar atrás rápidamente el estancamiento y pasar de la estabilidad al crecimiento”.

El presidente Javier Milei, y el ex-presidente Mauricio Macri. El presidente Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri.

En esa sentido detalló que “con ese objetivo tenemos que plantear metas concretas e inmediatas que permitan orientar los acuerdos”. Luego pidió “empezar por lo más importante”, que es la la ley de Presupuesto.

Y manifestó que “necesitamos promulgar un presupuesto aprobado por esta nueva mayoría. Comprometidos con mantener rigurosamente el equilibrio fiscal, debemos al mismo tiempo alinear las prioridades acordadas entre todos”. A la vez, el PRO también difundió un comunicado donde Macri destacó “el trabajo y el compromiso de los candidatos” de ese partido en todo el territorio de cara a las elecciones.

“Como en cada elección desde hace más de 20 años, el PRO está presente en cada rincón del país defendiendo los valores del cambio”, afirmó el expresidente. Recordó también que “con las particularidades de cada provincia, en cada ciudad hay equipos y candidatos que están dejando todo, con compromiso, con convicción, con la fuerza de nuestras ideas”.

Por último Macri agradeció "de corazón por todo lo que están haciendo. Ustedes son el motor del cambio, los que empujan cada día para que nuestros valores lleguen a cada rincón de la Argentina. Sigamos así, con esperanza, con energía y con la certeza de que vale la pena todo lo que hacemos”.