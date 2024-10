Luis Petri se lanzó para el 2027 con el apoyo de un hombre fuerte de Milei

“Un punto de inflexión en la historia argentina” fue el título del conversatorio que protagonizaron Luis Petri, ministro de Defensa de la Nación, y Manuel Adorni, vocero presidencial. Ante un Auditorio Ángel Bustelo que lució colmado, ambos funcionarios destacaron la gestión de Javier Milei con un discurso como el que se viene escuchando contra el kirchnerismo.

No hubo referencias a la gestión de Alfredo Cornejo ni anuncios para Mendoza. La novedad pasó por algo que ocurrirá dentro de tres años y es la sucesión del Gobernador: Luis Petri se largó a la carrera. No sorprendió porque fue precandidato el año pasado, pero esta vez contó con el aval de Manuel Adorni, hombre fuerte del equipo de Javier Milei.

“Con todos ustedes vamos a trabajar para que eso suceda. Dios nos dirá cuándo”, dijo Luis Petri frente a unas 2.600 personas. La frase fue una devolución al portavoz quien, antes de pronosticar qué pasará en los próximos dos años, dijo: “Pensé que ibas a ser gobernador”. A lo que el mendocino respondió con un “vamos por eso”, desatando la euforia de los asistentes.

“Me parece que se te va a dar”, le dijo Adorni a un Petri que sonreía evidenciando el deseo de llegar al sillón de San Martín. Aplausos a rabiar en las primeras filas. De un lado estaban legisladores que acompañaron al funcionario nacional en su campaña electoral, además de concejales y personas que trabajan en la Fundación Mendocinos por el Futuro, dirigida por Griselda Petri, hermana de Luis, y vicepresidenta de la UCR mendocina.

Luis Petri y Manuel Adorni en el Auditorio Ángel Bustelo.

Del otro lado, la vicegobernadora Hebe Casado y los diputados Enrique Thomas y Gabriel Vilche también aplaudieron. Todos responden a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. El presidente de la UCR local, Andrés Lombardi, evitó acalorar sus manos ante el anuncio. Ya lo había hecho en varios tramos del conversatorio ante distintas definiciones de Petri y de Adorni.

El también titular de la Cámara de Diputados provincial y hombre de confianza de Cornejo, fue el único referente radical en auditorio. Se los vio a los diputados alvearenses José Vilches y Cintia Gómez. No hubo ministros ni intendentes del partido centenario.

Entre las ausencias destacadas estuvieron las del Pro que conduce Gabriel Pradines, referenciado en Omar De Marchi, y también la del diputado nacional y referente de La Libertad Avanza, Facundo Correa Llano.

Pro y UCR en primera fila: la vicegobernadora Hebe Casado y presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

En cambio, y como era de esperarse, estuvo el diputado Gustavo Cairo, cuyo monobloque lleva el nombre del partido del presidente Javier Milei y tiene una relación muy cercana con su primo Luis Petri, que no se limita al vínculo familiar. También asistió Mercedes Llano, diputada nacional del PD pero aliada a Milei.

Todos escucharon el apoyo de Adorni a Petri y si bien no dio plazos, es una obviedad que se refiere a las próximas elecciones. En la conferencia de prensa se le bajó el tono a la cosa pero el espaldarazo fue la novedad de la tarde del sábado.

“Estamos concentrados en la gestión. Yo le agradezco la generosidad a Manu y el cariño a todos los que vinieron hoy, el afecto. Estamos trabajando y estoy concentrado en la gestión en el Ministerio de Defensa. Después sí, claramente vendrán momentos en donde uno defina qué hacer a futuro”, indicó.”, dijo el ex diputado nacional.

Aclaró que “hay que trabajar porque no se puede improvisar una candidatura. Uno se tiene que preparar y tiene que preparar equipos”.

Guionado o no, es difícil pensar que un invitado como el vocero presidencial pondría en aprietos al anfitrión con un aval de ese calibre. De hecho, consultado al respecto luego del evento, Adorni quiso evitar el rótulo de postulador.

Luis Petri y Manuel Adorni en el Auditorio Ángel Bustelo.

“Yo no lo postulé”, recalculó. “Me parece que es el mejor ser humano para gobernar la provincia de Mendoza. Es mendocino. Me parece que es la persona ideal pero no se lo dije ahora, se lo dije hace años. Lo veo como gobernador, obvio sí. No es que no lo veo como gobernador. Va a ser el próximo gobernador”, elogió. De esa manera, Adorni carga con el anuncio y Petri evita decirlo a viva voz. El concepto se instaló, que es lo que en definitiva importa para los petristas.

Adorni y Petri se conocen desde hace tiempo. El ahora vocero, en sus tiempos de analista económico, vino a Mendoza a un conversatorio organizado por la fundación. En aquel momento, el sanmartiniano calentaba motores para una candidatura por Cambia Mendoza que no llegó, pero el caudal de votos que cosechó en la interna le permitieron seguir como un posible aspirante en el 2027.

Show para libertarios y ninguneo a dialoguistas

El conversatorio alimentó las pasiones de mendocinos con Javier Milei. Cada una de las definiciones pareció hecha a medida para que el público se regocije. Equilibrio fiscal, protocolo antipiquetes, políticas de seguridad para combatir el narcotráfico, fueron algunos de los pasajes que despertaron aplausos y ovaciones.

“Tenía que pasar lo que pasó. El 10 de diciembre se empezó a materializar y se tomó la posta del país. Habíamos naturalizado todo. Tenía que estar el país como estaba para que nosotros llegáramos. Con 10 diputados, 15 senadores, con toda la casta y la política enfrente”, dijo el vocero desatando los primeros aplausos.

Avisó que las desregulaciones seguirán ocurriendo para que el sector privado tenga mejores condiciones para crecer. Defendió el ajuste porque considera que no había otra alternativa. “Cerramos la fábrica de pobres, que obligaban a la gente a ir a las marchas”, acotó Petri para recibir el afecto del público.

En medio del romance con la gente, Adorni se refirió a las pocas manos libertarias propias que hay en el Congreso y que espera, aumenten el año próximo en las elecciones de medio término. Insistió con el concepto de hacer milagros con esos pocos legisladores ninguneando el apoyo del Pro y de parte de la UCR.

Sin los votos de estos espacios, el oficialismo no tendría ni quórum. Lo curioso, es que con los referentes sentados en la primera fila, no hubo una sola mención al acompañamiento que vienen dando en leyes importantes. Aun así, hubo aplausos y nadie se dio por ofendido yéndose antes de finalizar el evento.

Se habló de hacer un frente amplio para combatir al populismo al que están invitados todos los que piensen de esa manera. También se enrojecieron las manos de muchos de los presentes.

De cara al año próximo, tanto Adorni como Petri se ilusionan con seguir engrosando al oficialismo en el Congreso y que a partir del 10 de diciembre del 2025, continúen las reformas que pretende hacer la gestión libertaria.