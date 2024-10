Adorni llega a Mendoza para participar de un evento junto a Luis Petri

La Fundación Mendocinos por el Futuro, que lidera Luis Petri, viene desarrollando una serie de charlas. Este sábado llegará a Mendoza el vocero presidencial, Manuel Adorni. La modalidad del evento, que arrancará a las 18.30 en el Auditorio Ángel Bustelo, será un conversatorio del que será parte el ministro de Defensa de la Nación.

No es la primera vez que mantienen un conversatorio, Adorni había estado en octubre del 2022 en un evento organizado por la fundación, también con Luis Petri como interlocutor. En ese momento, el actual funcionario nacional era convocado como analista económico.

Manuel Adorni junto a Luis Petri en octubre del 2022.

Ambos funcionarios nacionales vienen siendo noticia en los medios nacionales. La marcha en favor del financiamiento a las universidades públicas provocó que Adorni apuntara a referentes de comedores comunitarios según las denuncias recibidas en la línea 134.

“Un referente de un comedor obligó a sus vecinos a ir a la marcha y les cobró un aporte de $1000; si no iban a la marcha, la multa era de 7 a 8 mil pesos por vecino. Un comedor de Mendoza, hizo lo mismo”, expresó el vocero. Aunque dijo que eso pasó en la provincia, el funcionario no brindó ningún detalle extra como el lugar donde funciona el comedor o quiénes eran los supuestos extorsionadores.

Por el lado de Luis Petri, la designación de la abogada e influencer Costanza Bravi y su posterior desvinculación en el cargo de “Coordinadora de Seguimiento de Exportaciones e Importaciones de Materiales Estratégicos para la Defensa”, junto a la salida del Secretario de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, Raúl Marino generaron fuertes críticas por parte de ambos.

La información sobre la desvinculación de Marino y Bravi la brindó el Ministerio de Defensa el sábado al mediodía. Sin embargo, no hubo más detalles y horas después empezaron las repercusiones y versiones de los involucrados.

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció el decreto para declarar "sujeta a privatización" a Aerolíneas Argentinas (Presidencia)

“No pienso seguir en un lugar que le pidió la renuncia al Secretario que fue el único que sostuvo toda la gestión del Ministerio mientras los demás se sacan fotos en aviones sin tener la decencia de al menos mandarle un mensaje”, expresó la mendocina en las redes sociales.

Acto seguido, presentó la renuncia al cargo. “Desafortunadamente, me veo en la necesidad de tomar esta decisión debido a las circunstancias mediáticas de público conocimiento y a la falta de comunicación respecto de su eventual decisión sobre mi persona y la del resto del equipo de profesionales de la Secretaría de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa”, agregó.

El descargo de Marino

En el caso de Marino, también mendocino y quien presentó la renuncia sin haber hablado con Petri porque quedaron en verse el lunes en el despacho ministerial pero no sucedió el encuentro, también criticó la forma con la que se decidió su salida.

“La gente viene trabajando desde enero. En este caso (por Bravi), el 1 de marzo se incorpora como asesora técnica al ministerio con un contrato. Empieza a trabajar con muy buen rendimiento, mientras en paralelo se estaba presentando la nueva estructura del ministerio”, indicó el ex funcionario a Los Andes.

En el relato, comentó que al conocerse la nueva estructura que se publica en el Boletín Oficial, Bravi es postulada para el cargo de coordinadora . Aclara que ese cargo es el menor dentro de los niveles de la estructura organizativa del Ministerio de Defensa.

Petri recibió el primero de los cuatro aviones P-3 Orion para la Armada Argentina.

“Esta coordinación está dentro de una dirección que es la responsable del área de importaciones y exportaciones. Esa persona, Leonardo De Lucía, firma el certificado de exportación. Los coordinadores hacen que todos los tramites administrativos funciones articuladamente. No deciden qué se importa y qué no”, subrayó Marino.

El ahora ex funcionario, dado que renunció al cargo, aclaró que hubo una reunión con Luis Petri, de la que participó y en la que se analizaron todos los cargos y quiénes los ocuparían. Remarcó que el ministro de Defensa estaba al tanto de la situación. “Inicio el trámite y sale la decisión publicada. Hay alguna nota en los medios sobre la designación de esta persona y automáticamente causa impacto”, indicó.

“Desde el 1 de marzo estaba en el ministerio cobrando. Ha presentado proyectos, le ha mandado documentación al ministro, tenía registro. No es una cuestión precoz”, subrayó Marino.

Al ex funcionario le llegan mensajes el sábado a la mañana sobre la desvinculación. No recibe explicaciones ni tampoco se reunió con Petri. Asegura que no hubo diferencias en la metodología de trabajo porque no se lo expresaron durante el tiempo en el que se desempeñó en el Ministerio de Defensa.

Luego publicó una carta en la que, entre otras cosas, aseguró que su compromiso “para con mi equipo de gestión, mis colegas y la sociedad toda, poder dar cuenta de lo sucedido, poniendo en contraste lo que los medios de comunicación informaron y desde el Ministerio nunca se aclaró ni desmintió, todo lo contrario”.