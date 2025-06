Luis Petri en Diputados: críticas a la gestión anterior y novedades del Servicio Militar Voluntario

Ante la consulta sobre la empresa constructora Coviara, el ministro de Defensa aseguró que se encontró con una “estructura burocrática que absorbe recursos que deberían ir a las Fuerzas”. “ Hemos duplicado los créditos hipotecarios para las fuerzas. Esta es una verdadera política de viviendas . El Ministerio de Defensa no está para construir viviendas. Debe fomentar el acceso a la vivienda. Además, Coviara tiene problemas de opacidad, no se han auditado los balances 2021, 2022, 2023”, detalló el ministro.

“Se transfirieron 63 millones de dólares para IA100 Malvinas pero solo se hizo esta maqueta. Esta es la maqueta más cara de la historia. Ese avión lo hicimos nosotros en 15 meses de gestión. También se pagaron a FAdeA tres Pucará Fénix. No están”, denunció. En esa línea, destacó que este Gobierno compró 24 aviones F-16 multirol y apuntó contra la oposición: “El kirchnerismo se enoja porque no compró nada. Se aprobaba el endeudamiento en el Congreso, pero no compraron ni un avión”.

Dato mata relato.

El kirchnerismo prometió equiparar, pero dejó una brecha aún mayor.

Con el Presidente @JMilei, ya la estamos reduciendo.



Ellos hablaron durante 4 años.

Nosotros hicimos en 15 meses lo que ellos no hicieron en un mandato.

Ellos hablaron durante 4 años.

Nosotros hicimos en 15 meses lo que ellos no hicieron en un mandato.

Y lo vamos a seguir haciendo realidad.

En cuanto al reclamo salarial del sector, Petri mostró con un gráfico que la brecha salarial entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad pasó del 17% en el 2019 al 63% en el 2023. Según informó, la brecha bajó al 19% a mediados del 2025: “Nuestro objetivo es terminar el mandato del presidente con las FFAA y FFSS equiparadas”. El funcionario también abordó el tema de las “reglas de empeñamiento” de las Fuerzas Armadas en la frontera norte, que habilita a los militares a detener de forma transitoria a civiles que cometan delitos en casos de flagrancia.

Embed En la Comisión de Defensa Nacional de @DiputadosAR lo dejé claro:

La actuación militar en las fronteras no es seguridad interior.

Es una operación militar de Defensa.

“Nuestras FFAA estaban preparadas para una sola hipótesis a partir de una interpretación amañada de Defensa [...], que decía que debían intervenir en caso de toda amenaza exterior sin definir el sujeto. Como había sesgo ideológico y demonizaban a las FFAA, lo que hicieron fue que actúen bajo la amenaza externa de otro Estado”, argumentó el ministro de Defensa. El despliegue militar en el norte ya comenzó en el marco del “Operativo Roca”, del que participa también la Gendarmería, y está respaldado por el Decreto 1112/2024 y la Ley de Defensa Nacional.