Luis Caputo se refirió a la suba del dólar: "Riesgo kuka o la incertidumbre política"

Luz verde del FMI: el Gobierno de Milei recibirá U$S 2.000 millones en la previa de las elecciones

Qué dijo Luis Caputo sobre la suba del dólar

"Ante el riesgo kuka, o la incertidumbre política, algunos deciden cubrirse, y no es nada que no hayamos visto, ni que no hayamos esperado", señaló el ministro de Economía sobre la fuerte suba del dólar oficial registrada este jueves. La presencia de Caputo y Bausili juntos se produjo como una reacción a que en julio el dólar subió 13,6% y llegó a los $1.380 para la venta en bancos y casas de cambio.