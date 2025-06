Los fiscales apelaron la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner: sus razones para que vaya a la cárcel

La respuesta de Guillermo Francos a las críticas de Cristina Kirchner a Milei: "En prisión no debe recibir todos los números"

Será la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal la encargada de resolver si la exmandataria continúa o no con el beneficio de la prisión en su departamento del barrio porteño de Constitución en la calle San José 1.111.

" No se advierten razones humanitarias que justifiquen conceder una medida excepcional como lo es la prisión domiciliaria", insistieron sobre la modalidad para la condena a seis años de prisión.

La privación de la libertad en un establecimiento carcelario "no supone, por sí misma, un menoscabo de la vida o la integridad de Fernández", por lo que debe revocarse la prisión domiciliaria. Esto en base al informe socioambiental del 12 de junio pasado, fecha en la que se consignó que la expresidenta dijo que estaba “en un buen estado de salud general”.

La fiscalía entiende que no se trata de una causal autónoma o independiente “sino que, en línea con la jurisprudencia sostenida y uniforme de los tribunales de Casación Federal y Nacional–, para acceder al instituto, además de verificarse la condición etaria, debe constatarse que la permanencia en detención carcelaria implica brindar al detenido un trato indigno, inhumano, cruel o que agrava su salud”.

Cristina Kirchner Cristina Kirchner en su departamento de Constitución

"En razón de ello, concluimos que la sola circunstancia de su edad no habilitaba la morigeración de la modalidad del cumplimiento de la pena impuesta en la sentencia de condena", dijeron.

Para los fiscales, además, que Cristina esté en Constitución genera complicaciones al barrio que fueron expuestas en un informe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y en la propia seguridad de la expresidenta que en 2022 sufrió un intento de homicidio.

Si ella continúa en esa modalidad de detención se presenta “la imperiosa necesidad de que, cuanto menos, se revea el lugar donde Fernández cumple la prisión domiciliaria”.