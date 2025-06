Cristina Kirchner volvió a apuntar contra Milei: "Tenés a media Argentina que no llega a fin de mes"

Entre los datos citados por la ex mandataria, destacó que “en mayo, el sector privado no financiero se llevó al exterior 3.226 millones de dólares, récord desde 2003”, y que si se suma lo ocurrido en abril, cuando salieron 5.247 millones, “ en 45 días se llevaron el 44% de los 12 mil millones de dólares que te dio el FMI en abril ”.

“¿En serio seguís pensando que el problema de la Argentina es sólo el sector público?”, preguntó la ex jefa de Estado, y añadió: “Fíjate, porque ya no tenés qué ajustar. Te quedás con guita que es de las provincias. . TENÉS A MEDIA ARGENTINA QUE NO LLEGA A FIN DE MES Y SE ENDEUDA PARA COMER y arriba los números no te cierran”, alertó CFK.

“Lo dicho: podrán encerrarme y proscribirme, pero el modelo económico de endeudamiento estructural, salarios pisados y dólar planchado, como siempre, va a fracasar”, advirtió.

Y concluyó: “Milei… ya sabemos que sos cruel… lo que no podés ser, hermano, es boludo y no darte cuenta que estás yendo a un callejón sin salida”.