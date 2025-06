Cada político se hace su película

Inspirándonos en los títulos de algunas viejas películas, es que hoy analizamos las actuaciones de nuestros principales dirigentes en este escenario cinematográfico-teatral-musical en que se ha convertido la vida política argentina.

Los films son tres: “All That Jazz” (El show debe continuar) de Bob Fosse (1979); “Days of heaven” (Días de gloria o Días del cielo) de Terrence Malick (1978) y “Le samourai” (El silencio de un hombre) de Jean Pierre Melville (1967).

Para Cristina "el show debe continuar” En la magnífica y seguramente recordada “All that jazz”, un coreógrafo, frente a la muerte que lo está llamando, decide dirigir y actuar su último y mejor show, no para desafiar o intentar vencer a la muerte sino para marchar hacia ella y despedirse de la vida, con todo su genio y en plena dignidad.

En su particular “All that jazz” (nunca mejor traducida, para nuestros fines, que como “El show debe continuar”) Cristina Kirchner, frente al desafío de la muerte política que otra vez vuelve a llamarla (no es la primera vez ni nadie sabe si será la última) decide realizar no su mejor, sino su reiterado show de siempre, ya que no está en sus planes retirarse con dignidad sino desafiar y vencer al ocaso público que la acecha.

Y, por supuesto, seguir siendo el centro del universo. Cetro hoy en plena disputa con otro político que también tiene la misma pretensión que ella y que está presidiendo el país. Cetro y centro que tanto él como ella sienten suyo, puro y exclusivamente suyo, a nivel de patrimonio personal, de propiedad privada, podría bien decirse. En eso son tal para cual. La diferencia es que Milei está en los inicios y Cristina está en las finales, pero su último show es para intentar ganarse la eternidad en la tierra. Ella lucha frenéticamente para que la cárcel, aunque sea más simbólica que real, no la saque de escena, no le impida seguir siendo la estrella principal. Y para eso transformó un balcón en el escenario de su actuación. Desde allí baila, canta, grita, saluda, protesta, moviliza, a la vez que graba mensajes, maneja las redes, exige visitas indiscriminadas y, por si fuera poco, hasta se quiere poner un canal de streaming. Lo de Cristina es una lucha desesperada por sobrevivir políticamente, apoyada por una significativa cantidad de leales que la consideran santa, pero “apoyada” también, aunque meramente de palabra, por una cantidad de peronistas inmensamente mayor a los propios, que quisieran que se vaya de una buena vez con el viento y que no vuelva nunca más, aunque se cuiden muy bien de decirlo (En Mendoza, por ejemplo, estamos llenos de ese tipo de peronchos).