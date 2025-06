La respuesta de Guillermo Francos a las críticas de Cristina Kirchner a Milei: "En prisión no debe recibir todos los números".

Cristina Kirchner volvió a apuntar contra Milei: "Tenés a media Argentina que no llega a fin de mes"

En declaraciones radiales, Francos defendió el rumbo económico adoptado por la administración libertaria y apuntó directamente contra la exmandataria: “Seguramente en prisión no debe recibir todos los números de la Argentina. No sé de dónde los saca ni quién se los manda” , expresó el funcionario, aludiendo al arresto domiciliario que Kirchner cumple en su departamento de la calle San José, en la Ciudad de Buenos Aires, por la condena en la causa Vialidad.

El sábado, la expresidenta publicó un extenso mensaje en su cuenta de X, donde denunció que “más de la mitad de los argentinos no llega a fin de mes” y acusó al Gobierno de retener fondos que corresponden a las provincias .

[AHORA] "Cristina desde prisión no debe recibir todos los números de la Argentina" Guillermo Francos, Jefe de Gabinete de Ministros de la nación, dialogó en #Mercuriali630 con @fmercuriali y equipo. #Rivadavia630 pic.twitter.com/IpDLD6HCHb

“Fijate, porque ya no tenés qué ajustar. Te quedás con guita que es de las provincias. Tenés a media Argentina que no llega a fin de mes y se endeuda para comer, y arriba los números no te cierran. Ni en dólares”, escribió Kirchner.