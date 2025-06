Guillermo Francos se retiró del Senado luego de que una senadora lo acusara de "mentiroso"

Durante la ronda de preguntas, la senadora por Tierra del Fuego se dirigió al jefe de Gabinete. “Leí muy atentamente la respuesta que nos mandó y debo decirle que la verdad que es un mentiroso” , disparó López a Francos, quien pidió a López que se retractara, algo que la legisladora no hizo. La escena concluyó con el abandono de Francos del hemiciclo senatorial para, pocos minutos después, retirarse del Palacio.

Después de ese cruce, Francos se retiró no solo del recinto sino que también abandonó el palacio legislativo, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.

“Para qué me voy a quedar si no me creen”, dijo Francos en declaraciones a la prensa acreditada mientras se retiraba del recinto junto a su equipo.