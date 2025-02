$LIBRA: Hayden Davis dijo que tiene USD 110 millones a la espera de "instrucciones" de Milei

Aunque negó que se haya tratado de una estafa, Davis admitió que se realizaron operaciones de compra con información privilegiada y que, por eso, ahora posee unos 110 millones de dólares del proyecto de los cuales "no quiere saber nada" y busca desprenderse . Por ello, le dio un plazo de 48 horas al gobierno de Milei para resolver el asunto, pero que no tiene respuesta por parte de ellos. Y habló de los otros dos socios.

"No puedo decir que yo o nadie sabía, o que Manuel (Godoy, de Tech Forum Argentina) o Mauricio (Novelli) no le dijeron a nadie. Te puedo decir que muy pocos sabían. Lo de los insiders me parece siempre una estupidez porque en cualquier meme con la gente que se beneficia son los que la arman. Los que más se benefician o los que más pierden siempre son los que están más cerca", dijo.

En sus palabras, Davis sostuvo que el proyecto se trataba de una prueba piloto para cumplir el "profundo deseo" de Milei de "poner todas las operaciones públicas en la blockchain". "Todas las transacciones financieras del país quiere tokenizarlas. Esto era una prueba, no iba a ser su memecoin", dijo.

"Soy absolutamente la víctima de esta situación. No voy a sacar provecho financiero", aseguró Davis. Sin embargo, el trader no hará ninguna maniobra antes de que el equipo económico de Milei se contacte con él.

El asesor de la criptomoneda $LIBRA dijo que Javier Milei había garantizado "apoyo público" Hayden Davis, uno de los responsables del lanzamiento de $LIBRA Redes sociales

“Hasta que tenga respuestas de Javier Milei y tenga respuestas de su grupo, hasta que tenga un plan real y concreto. Hasta que alguien presente un gran plan, además de alguna basura que llevará seis meses. Si ese es el plan correcto, lo haré, sin problemas. No me importa en lo absoluto. Cederé la custodia del dinero. No me importa. No quiero tener nada que ver con esto en absoluto. Cero”, insistió el estadounidense.

“Estaba haciendo esto en nombre de Milei. Soy su asesor. Quería hacer esto para avanzar en otras conversaciones. Avanzar en otras tecnologías blockchain, avanzar en otras iniciativas. No me importaba el dinero que esto pudiera generar para otros”, agregó.

Cuando el entrevistador deslizó que el Gobierno nacional habría intentado tomar distancia de él, Davis fue contundente: “Recuerda que hay evidencia de que estuve con él múltiples veces, ¿verdad?”. De hecho, fue el 30 de enero pasado.

Vinculación con $MELANIA

En otro pasaje, confesó que participó en el lanzamiento de la criptomoneda de Melania Trump, esposa del presidente estadounidense.

Minutos antes de la entrevista a Davis, los analistas de Bubblemaps habían indicado a una dirección del exchange Solana, apodada “P5tb4”, como la responsable de franquear el lanzamiento de la memecoin de la primera dama el último 19 de enero -con una ganancia de 2,4 millones de dólares con el movimiento- y transfiriendo esa suma a otra dirección apodada “0xcEA”, billetera vinculada al creador de la memecoin.

El hombre detrás del lanzamiento de $LIBRA contó que, junto a su equipo, utilizó snipers para ejecutar órdenes de compra de $MELANIA debido a lo grande que había sido previamente el lanzamiento de $TRUMP. “Yo fui parte de eso”, confirmó Davis.