Ley de Glaciares: tras una jornada tensa, continuará mañana la audiencia en Diputados

La Cámara de Diputados retomará este jueves el debate por la reforma de la Ley de Glaciares . Se tratará de una nueva audiencia pública que se desarrollará de manera virtual, luego de una primera jornada marcada por fuertes cruces, protestas y cuestionamientos al proceso .

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La actividad está prevista para mañana a las 10 y contará con la participación de expositores de todo el país , en el marco de un proceso que ya genera controversia tanto en el ámbito político como judicial.

La primera audiencia, realizada el miércoles, se desarrolló en un clima de alta tensión , con manifestaciones de ambientalistas en las inmediaciones del Congreso y discursos mayoritariamente críticos hacia la actividad minera.

Durante la jornada, que fue encabezada por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc , y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz , se registraron cruces entre expositores y legisladores opositores .

Uno de los principales cuestionamientos fue la limitación a 200 oradores provinciales , una decisión del oficialismo que motivó presentaciones judiciales para declarar la nulidad del proceso .

Hoy, en la audiencia de glaciares, tuve que lidiar con agravios infundados. Los mismos que hablan de “el amor vence al odio”, de cuidar las formas, insultan y amenazan. Cuando no tienen argumentos, recurren a lo único que saben: la violencia. https://t.co/HNvB2Rj7kw

Qué plantea la reforma

El proyecto en debate, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone redefinir el alcance de las zonas protegidas, con el objetivo de permitir tareas de exploración y explotación económica en áreas periglaciares.

Estas zonas actualmente se encuentran protegidas e inhabilitadas para actividades extractivas e industriales, lo que genera preocupación entre organizaciones ambientales que advierten sobre el impacto en las reservas de agua.

En ese marco, la audiencia de este jueves será clave para continuar sumando voces al debate, en un contexto de fuerte polarización entre quienes promueven la reforma y quienes la rechazan por sus posibles consecuencias ambientales.