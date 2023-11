Legislatura: Cambia Mendoza negocia con la oposición las nuevas autoridades y los intendentes planean jurar 20 días más tarde

La Legislatura provincial transita momentos importantes en este mes. Por un lado, por la discusión de las leyes económicas del Presupuesto, Avalúo e Impositiva 2024, que se atrasaron según los cálculos del Gobierno; pero también por la renovación de las autoridades y asunciones.

En medio de las sesiones de Diputados con interrupciones y postergaciones obligadas por parte del oficialismo para intentar destrabar estas importantes iniciativas, también habrá la semana que viene jura y asunción de los nuevos diputados y senadores, que generará nuevas complicaciones para Cambia Mendoza.

Lo cierto es que el calendario apretó los días y el oficialismo cuenta las posibilidades de votar las leyes económicas con la actual conformación legislativa; y además también acordar con la oposición la votación de las nuevas autoridades (lo hará la nueva conformación legislativa el día de las sesiones preparatorias) sin que haya “sorpresas”.

Es que el oficialismo se vería debilitado en el número de legisladores, si permite que los actuales intendentes que fueron electos diputados y senadores, pospongan su jura para diciembre; y así cumplir con sus solicitudes de poder entregar ellos los mandatos a los jefes comunales directos.

La situación es la siguiente: el próximo 21 se realizará la sesión preparatoria de jura de senadores; y el 23 de diputados; debido a que el viernes 24 ya comenzará a funcionar la Legislatura con la nueva conformación legislativa, es decir, con los legisladores electos de las últimas elecciones provinciales. En tanto, las asunciones de los intendentes se darán luego del 9 de diciembre, fecha en la que Alfredo Cornejo tomará las riendas de la provincia como gobernador.

En ese marco, se entiende que los intendentes que fueron electos senadores, que son Marcelino Iglesias (Guaymallén), Walther Marcolini (General Alvear) y Gustavo Soto (Tupungato); más los que fueron electos diputados, que son Miguel Ronco (Rivadavia) y Rolando Scanio (San Carlos); deberían dejar de forma anticipada su puesto de intendentes para jurar; y de esta manera, que sea el presidente del Concejo Deliberante quien asuma por algunos días hasta que, en diciembre, accedan a sus puestos los intendentes electos.

Marcos Calvente recibirá el mando en Guaymallén a manos de Marcelino Iglesias. Foto: Orlando Pelichotti

No obstante, la mayoría de los intendentes solicitó a su bloque posponer su jura hasta después del acto protocolar del traspaso de mando.

“Yo voy a jurar en diciembre, después que le haya entregado el mandato a Alejandro Molero”, mencionó a Los Andes Marcolini; mientras que Iglesias señaló que su intención “es asumir luego del 10 de diciembre”.

A priori, no hay ningún tipo de problema en Diputados, debido a que Scanio ya no forma parte de Cambia Mendoza, sino que será diputado por La Unión Mendocina; y en el caso de Ronco, tampoco se desvive por entregarle el “bastón de mando” municipal a Ricardo Mansur, que pertenece al partido municipal Sembrar. Los Andes intentó comunicarse con el intendente de la comuna del este, pero no respondió. Al margen, creen en su entorno que él podría asumir en tiempo y forma como diputado, y dejar que el presidente del Concejo Deliberante tome la posta por unos días hasta diciembre.

Pero, a diferencia de la Cámara Baja, la situación está ajustada en el Senado para el oficialismo. El oficialismo tendrá con la nueva conformación 19 miembros, mientras que la oposición en conjunto tendrá ese mismo número (el PJ tendrá 10, La Unión Mendocina 8 y el Partido Verde el restante).

Sin embargo, si los intendentes posponen su asunción, serán 16 miembros los de Cambia Mendoza; y si la oposición votara en conjunto, podrían acordar el cargo de presidente provisional del Senado (el cargo de sucesión de la gobernación, luego del vicegobernador), lo que sería algo inusual en la provincia.

Pero todo indica que los interlocutores de Cambia Mendoza ya acordaron con los miembros de la oposición -al menos del peronismo- que puedan tener garantizada la votación del presidente provisional del Senado.

Intendentes. Miguel Ronco (Rivadavia), Walther Marcolini (General Alvear) y Gustavo Soto (Tupungato) asumirán en la Legislatura.

“Habrá respeto con las instituciones y con la figura del presidente provisional, que debe ser del oficialismo”, aseguró un miembro oficialista del Senado.

Lo mismo llegó por parte del peronismo. “Seguro eso lo vamos a respetar. No hemos hablado entre nosotros sobre el tema pero no creo que alguno piense en alguna ‘jugada’ como esas”, acotó un futuro miembro del Senado, quien de igual manera recordó la “picardía” en Maipú, en la que el radicalismo, que si bien es opositor en esa comuna, decidió usar su mayoría en el Concejo Deliberante para elegir al presidente del cuerpo, que es Mauricio Pinti Clop, en territorio gobernado por el peronista Matías Stevanato.

Por último, y en medio de las especulaciones sobre las nuevas autoridades, se cree que el senador cornejista Martín Kerchner podría ser el próximo presidente provisional del Senado, en lugar de Natacha Eisenchlas, quien actualmente ostenta este cargo y que mantiene sus expectativas por seguir un año más.

La vicepresidencia quedaría nuevamente en lugar del peronismo (ahora es Mauricio Sat); La Unión Mendocina tendría también la vicepresidencia primera (hoy es Germán Vicchi); y el Partido Verde podría poner al vicepresidente segundo con Duggar Chapel (actualmente está en manos del Pro con Pablo Priore).

Mientras tanto, y teniendo en cuenta la media sanción en la Cámara de Diputados, todo está dado para que la Cámara de Senadores pueda tratar sobre tablas las leyes económicas este mismo martes, para así terminar rápidamente la discusión, y pasar al tema de las nuevas conformaciones.