Las razones de hacer libertario a Paka Paka: "Si el adoctrinamiento es de derecha, entonces no es adoctrinamiento"

En tono provocador, el influencer y conductor de "Carajo", Daniel Parisini (" Gordo Dan "), dijo en su cuenta de X: " Si el adoctrinamiento es de derecha, entonces no es adoctrinamiento. Porque nuestras ideologías no son equivalentes".

"Enseñar socialismo no es equivalente a enseñar liberalismo porque enseñar una no da lo mismo que enseñar la otra. Una defiende la realidad, y la otra una fantasía. Es como si yo en la facultad de medicina te dijera: bueno mirá, podés aprender cirugía de este manual de chamanismo y vibraciones mágicas azteca o del Principios de Cirugía de Schwartz 11ava Edición. No es lo mismo. No existe tal equivalencia moral entre enseñar uno y enseñar el otro. Enseñar uno está mal y enseñar el otro está bien".