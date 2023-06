Larreta dijo que el modelo de Macri “fracasó”, atacó a Bullrich y ella lo llamó “ventajero total”

La interna presidencial de Juntos por el Cambio está al rojo vivo. Esta vez, a raíz de unas duras declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta, quien acusó a Patricia Bullrich -su rival en las elecciones PASO- de representar “el modelo de Mauricio Macri, que fracasó”. Ella no se quedó callada y fue contundente contra el jefe de Gobierno porteño: lo definió como “ventajero total y oportunista, capaz de hacer cualquier cosa por un voto”.

El cruce entre los precandidatos presidenciales arrancó cuando Larreta, defensor de una línea de “diálogo” y “acuerdo”, declaró este miércoles en Radio 10 que “Patricia (Bullrich) propone, desde el mensaje fuerte, expresar la voluntad, ‘que vamos a’ y así no funcionó. Es la historia de la Argentina, llevamos 100 años de antinomias, peleas, de que ‘el que no piensa como yo es el enemigo, y hay que matarlo’; que todo lo que diga el adversario político está mal; que el gobierno nuevo tiene que empezar de cero”.

Entonces, Larreta cuestionó a Macri, asociándolo con el modelo que Bullrich impulsa hoy en la campaña electoral. “Ese modelo fracasó, mirá cómo estamos hoy, siguiendo ese modelo”, lanzó el precandidato que es acompañado en la fórmula por el radical jujeño Gerardo Morales.

El jefe de Gobierno porteño, que días atrás quedó envuelto en una polémica por su intento de abrir JxC a sectores del peronismo liderados por Juan Schiaretti, dijo que la propuesta de Bullrich “es lo que intentó Mauricio Macri”.

“Yo propongo algo diferente. Que construyamos una nueva mayoría sólida y firme para impulsar algo en la Argentina que tenga gobernabilidad, pero para que el cambio se mantenga en el tiempo”, señaló.

Larreta dijo que el modelo de Macri “fracasó”, atacó a Bullrich y ella lo llamó “ventajero” (Archivo)

Tras esta crítica, Patricia Bullrich salió al cruce y fue contundente contra su competidor en las PASO. Consultada por Clarín sobre las declaraciones de Rodríguez Larreta, la exministra de Seguridad manifestó: “Me parece de una enorme bajeza moral, oportunismo y falta de ética que Larreta, que se jacta de haber trabajado 20 años con Macri, haga cualquier cosa con tal de conseguir un voto”.

“Hay límites en una campaña, es un ventajero total, no puede decir algo así de quien fue su jefe político durante tanto tiempo. Me parece muy deleznable”, definió Bullrich.

En tanto, el mendocino Luis Petri, compañero de fórmula de Bullrich, se expresó vía Twitter contra Rodríguez Larreta.

“Es decepcionante escuchar a @horaciorlarreta criticar más a @PatoBullrich y a @mauriciomacri que a los verdaderos responsables del desastre del país, que son el Kirchnerismo y Massa. No vale todo, no somos lo mismo, no se construyen mayorías con los que desprecian los valores republicanos y alientan el populismo decadente en la Argentina, se los enfrenta, con coraje y valentía”, publicó el dirigente radical.

Es decepcionante escuchar a @horaciorlarreta criticar mas a @PatoBullrich y a @mauriciomacri que a los verdaderos responsables del desastre del país, que son el Kirchnerismo y Massa.

No vale todo, no somos lo mismo, no se construyen mayorías con los que desprecian los valores… — Luis Petri (@luispetri) June 28, 2023

