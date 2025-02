La viceministra de Salud afirmó que "la salida de la OMS no compromete ningún programa de salud nacional"

La viceministra de Salud , Cecilia Loccisano, aseguró este miércoles que el programa de vacunación está garantizado y que la “cooperación internacional no se corta”. La funcionaria hizo esta aclaración tras el anuncio de la salida de Argentina de la OMS .

Loccisano descartó que la salida del organismo afecte a programas y al calendario de vacunación. “La salida de la OMS no implica ninguna pérdida de financiación de ningún programa nacional. El Ministerio de Salud de la Nación continuará cumpliendo con sus competencias y funciones ya que no perderá ninguna capacidad operativa”, sostuvo a través de una publicación de X, titulada “La salida de la OMS no compromete ningún programa de salud nacional”.