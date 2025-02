La respuesta de CFK a Javier Milei tras la denuncia de la Anses: "Deberías buscar un buen psicólogo"

"¿Ahora vos también, como Mauricio Macri, me denunciás en Comodoro Py y mandás a la burra que te hace Reiki y les saca la comida a los pobres y al otro burro que pusiste en la ANSES, recién llegado de sus vacaciones en México, a que hagan la berretada de decir que mi domicilio no es en Santa Cruz?", expresó la ex mandataria en redes sociales, en referencia a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el titular de ANSES, Mariano De los Heros.

La exmandataria, además, se preguntó: "¿Vos me denunciás y me perseguís penalmente porque decís que cobré indebidamente un plus por zona?", informó la Agencia Noticias Argentinas.

Y cargó contra De Los Heros: "Que te cuente el burro de ANSES lo que hice con la sentencia que no sólo reconoció mi derecho a las pensiones como ex presidenta y como viuda de un ex presidente, sino también el retroactivo más sus intereses por todo lo que no había percibido durante los años de la gestión macrista que me las había quitado y, además, me eximió de pagar el Impuesto a las Ganancias ordenando la devolución de las sumas descontadas por ese concepto con más sus intereses".

"¿Sabés qué hice en ese momento? Pedí que se suspendiera el pago del retroactivo por la emergencia previsional y, además, renuncié a la eximición del Impuesto a las Ganancias… que, te cuento, es un toco", apuntó.