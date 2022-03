La reforma constitucional se votará en la Legislatura, pero todavía no hay fecha

Uno de los temas sobre los que el gobernador Rodolfo Suárez quiere avanzar sí o sí es en la modificación de la Constitución provincial. Sin embargo, todo indica que no logrará su cometido porque hasta el momento no tiene el acompañamiento del Frente de Todos-PJ y lo necesita.

Sin embargo, y conociendo de antemano el resultado final, se ha decidido avanzar en el tratamiento y la votación. “Está en comisiones del Senado. En el corto plazo se impulsará”, indicó Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia a Los Andes el domingo pasado.

Rodolfo Suárez está cerca de convertirse en otro gobernador que quiso y no pudo avanzar con la modificación de la Carta Magna provincial. El destino del proyecto enviado a la Legislatura en agosto del 2020 parece sentenciado: no se aprobará la necesidad de reformar la constitución para la cual son necesarios los dos tercios de los votos en el recinto. No están esos sufragios y, al parecer, no estarán.

“Si no tienen fundamentos, si no quieren discutir, si tienen un mandato distinto, que lo expresen y voten en contra como lo hicieron con la Boleta Única”, expresó Ibáñez sobre la postura de la oposición.

El funcionario destacó que “el Gobernador ya lo ha expresado. Vamos a dar el debate en la Legislatura. Vamos a invitar a la oposición a que haga los aportes que crea, porque el proyecto no está cerrado ni mucho menos”. Dentro de la Casa de las Leyes, varios se preguntaron cuándo se impulsaría el debate.

“No hay fecha”, indicaron desde el oficialismo a Los Andes. Por lo que el corto plazo al que hace referencia el ministro, está más cerca de alargarse que de encontrar una fecha próxima. Hay algo seguro, y casi una obviedad: no se votará antes del 1° de mayo, fecha en que el Gobernador realiza el discurso de apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura.

Ahora bien, después quedarán varios meses antes de llegar a fin de año. Quizás después del otoño y tal vez el invierno, los primeros brotes primaverales den algún indicio.

EL ANTECEDENTE

En el 2021 se amagó con votar el proyecto antes de la Asamblea Legislativa pero después se recalculó. Y es algo que tampoco sucederá en este período previo, pero tampoco se sabe cuándo. Lo cierto es que la intención de Cambia Mendoza sigue siendo la de exponer a la oposición en el recinto.

“Que digan por qué no al equilibrio, a la representación municipal, a la disminución del costo de la política”, desafió el autor de la letra que ingresó por la Cámara Alta y que, pese a reuniones de comisiones en el 2021, de las que no participó el peronismo, no se sometió a votación.

La presidenta del PJ, Anabel Fernández Sagasti, en aquel momento se refirió a la iniciativa como “totalmente alejada de las demandas de la sociedad” y aseguró que del debate interno del partido que conduce surgió un mandato. La decisión es conocida: no acompañar la necesidad de reformar la Constitución provincial.

Y todo indica, por estos tiempos, que la decisión no sólo es la misma, sino que es muy difícil que se revierta. Por lo tanto, de ser votada, el intento de reforma constitucional quedará en eso, en un intento.