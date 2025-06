La postura de Ética Pública sobre el caso del concejal de Guaymallén que conducía alcoholizado: qué dijo

Según la documentación oficial, el órgano legislativo municipal resolvió no avanzar con el pedido de remoción. La decisión fue comunicada por Cancela a la Dirección de Investigaciones Administrativas, que evaluó el caso y concluyó que no correspondía dar curso a la denuncia en el ámbito de Ética Pública.

Miqueas Burgoa El concejal de Guaymallén, Miqueas Burgoa (Cambia Mendoza) Ramiro Gómez / Los Andes

La postura de Ética Pública

En ese contexto, el organismo que encabeza Gabriel Balsells Miró se basó en el artículo 29 de la Ley Provincial 8.993, que establece que el auditor no dará trámite a denuncias cuando existan procedimientos específicos en curso en otros ámbitos competentes, como en este caso el Concejo Deliberante.

Desde el Tribunal de Ética explicaron a Los Andes que no intervinieron en la causa porque no ingresó ninguna denuncia formal y porque no tienen competencia en este tipo de casos. En ese sentido, remarcaron que es el Concejo Deliberante el órgano que debe decidir sobre el comportamiento de sus miembros.

Lo que sí destacó el órgano extrapoder es que se abrió un oficio para seguir el procedimiento de la comisión investigadora conformada por el HCD para abordar el caso Burgoa.

“Sí estuvimos siguiendo cómo procedía esta comisión, pero al final no tomaron algunas sugerencias que les realizamos”, expresaron desde el Tribunal.

No obstante, la oficina sugirió mantener un seguimiento de la situación, por si surgieran nuevas circunstancias que justifiquen reabrir la causa.

En su análisis, la Dirección de Investigaciones destacó que la normativa vigente —incluida la Constitución de Mendoza, la Ley Orgánica de Municipalidades (N.º 1.079) y la propia Ley de Ética Pública— establece con claridad las atribuciones del HCD para evaluar la conducta de sus miembros.

Acta Vial contra Miqueas Burgoa.jpeg El acta que realizó la Policía Vial de General Alvear a Miqueas Burgoa tras su detención.

También subrayó que el buen comportamiento ético y el apego a los principios republicanos son requisitos fundamentales para la permanencia en el cargo de cualquier funcionario público.

Entre los fundamentos, el dictamen enfatiza que “todos los funcionarios deben ajustar su ejercicio de la función pública (...) a los deberes y pautas que orientan el desempeño ético de la misma; los que se identifican con una conducta íntegra, decorosa, transparente, austera, prudente y apegada a la juridicidad”, estándares que, según la Oficina, resultan exigibles para todo agente del Estado, especialmente en el marco de un sistema republicano de gobierno.

Finalmente, la Oficina de Ética Pública comunicó que el caso se mantendrá bajo guarda temporal y solicitó al Concejo Deliberante que informe sobre cualquier novedad o resolución definitiva que pudiera producirse.

El dictamen