La mayoría de legisladores nacionales por Mendoza tiene ahorros en dólares

Como todos los años, funcionarios nacionales y también legisladores deben presentar sus Declaraciones Juradas (DDJJ) ante la Oficina Anticorrupción (OA). Si bien quedan pocos días de plazo límite, aún hay algunos diputados nacionales por Mendoza que no han presentado la declaración 2020.

Lo cierto es que la mayoría de los representantes que tiene la provincia en el Congreso Nacional tienen ahorros en dólares, en una época de cepo y restricción en la compra de esa moneda, en la que la mayoría de los argentinos tiene un límite de compra de U$S 200 por mes, tal como autorizó el Gobierno Nacional en agosto.

Pero el acceso a este monto del dólar “solidario” no es para todos, ya que no pueden acceder personas que integren estas categorías: monotributistas con préstamos en curso ( con créditos a tasa 0 o las pymes con créditos al 24%), quienes no tengan ingresos declarados, quienes cobran su salario mediante el Programa ATP, beneficiarios de planes sociales, aquellos que gastaron con tarjeta el cupo de u$s 200, deudores de tarjeta de crédito con plan de pago a 12 cuotas, quienes hayan refinanciado cuotas de créditos personales y prendarios, cotitulares de cuentas bancarias y deudores de créditos hipotecarios UVA.

Según el relevamiento de Los Andes, aparecen las DDJJ del 2020 de Alfredo Cornejo, Anabel Fernández Sagasti, Luis Petri, José Luis Ramón, Marisa Uceda, Claudia Najul y Pamela Verasay. En tanto, al no tener la DDJJ actualizada, se revisó la documentación del 2019 de los legisladores Julio Cobos, Omar Félix, Jimena Latorre, Federico Zamarbide y Omar De Marchi. Por último, hasta el momento quien no ha presentado su declaración es el peronista Eber Pérez Plaza.

Según la información que figura en las declaraciones juradas, son 7 los legisladores que tienen ahorros en moneda estadounidense. Hablamos de los tres senadores, que son Alfredo Cornejo, Anabel Fernández Sagasti y Julio Cobos; así como también 4 diputados, como lo son Luis Petri, José Luis Ramón, Jimena Latorre y Federico Zamarbide.

El resto de los diputados no atesoran en dólares, o al menos eso no está declarado.

Senadores

En el caso de Cornejo, atesora un monto de U$S 12.672 según la DDJJ del 2020. Fernández Sagasti, por su parte, tiene ahorros en dólares por U$S 5.830.

Por otro lado, el ex gobernador Cobos manifestó tener ahorros de U$S 11.130 y también € 1.000, aunque es importante marcar que este dato se desprende de la declaración del 2019, ya que todavía no aparecía la DDJJ de este año. En tanto, Pamela Verasay no registra ahorros en dólares.

Diputados

Si nos centramos en los legisladores de la Cámara Baja, Luis Petri, radical que terminará su mandato en diciembre, tiene montos –entre caja de ahorro y efectivo- por U$S 28.904.

En el caso de José Luis Ramón, se expresa en la DDJJ 2020 que tiene cajas de ahorros en dólares pero no se especifica el monto. Sí aparece un equivalente en pesos en la caja de ahorro en dólares, que es de tan solo de $2.820.

En el caso de las declaraciones 2019, la de la radical Jimena Latorre no especifica montos, aunque sí expresa también que tiene una caja de ahorros en dólares.

En tanto, el sanrafaelino Federico Zamarbide también en su documentación que presentó en 2019 manifestó tener ahorros por U$S 6.000.

Quienes no atesoran dólares al 2020 es la radical Claudia Najul, al igual que la peronista Marisa Uceda. En tanto, de los que no atesoran al 2019 (que todavía no aparece la DDJJ 2020) encontramos a Omar Félix y Omar de Marchi.

Por último, quien resta presentar también su DDJJ es el peronista Eber Pérez Plaza, quien reemplazó el año pasado a Alejandro Bermejo en la Cámara de Diputados.