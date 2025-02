La madre de Nahuel Gallo exigió acción al Gobierno y apeló a Cristina Kirchner por su "vínculo con Maduro"

La desesperación marca el día a día de Griselda Heredia, madre de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela desde hace más de dos meses. En medio de la angustia, lanzó un pedido urgente al Gobierno argentino: “hagan algo por mi hijo, yo no puedo hacer nada” .

"No puedo hacer nada, estoy atada de manos. No puedo viajar a Venezuela porque quizás me encierran a mí también", planteó la madre de Gallo.