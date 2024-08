La insólita denuncia de la esposa de Bento por una “amistad íntima” que descubrió entre el exjuez y una magistrada

El megajuicio contra el exjuez Walter Bento y una treintena de imputados, involucrados en una red de coimas que él presuntamente lideraba en la Justicia Federal de Mendoza, pasó de tintes propios de una serie delictiva a ribetes de una novela romántica de forma sorpresiva.

Después del último revés judicial del Tribunal Oral Federal N°2, que le rechazó al exmagistrado acceder a la prisión domiciliaria para cuidar a su hijo con discapacidades, su esposa Marta Boiza sorprendió con la insólita ampliación de una denuncia en Buenos Aires.

Según publicó el portal Infobae, la mujer presentó supuestas cartas enviadas por la jueza y consejera Agustina Díaz Cordero a Bento, que darían cuenta de por lo menos una “amistad íntima”, por la cual ella debería haberse apartado del proceso que concluyó en su destitución en el Consejo de la Magistratura. “Firmó la acusación en el Consejo en contra de mi marido, sin excusarse”, señaló Boiza en su denuncia.

La jueza y consejera Agustina Díaz Cordero. Foto: Prensa Consejo de la Magistratura

Vale recordar que tal procedimiento habilitó la detención inmediata de Bento el pasado 8 de noviembre y desde ese entonces, con diferentes recursos judiciales, su defensa intentó que fuera excarcelado. Mientras tanto, Boiza y sus hijos Nahuel y Luciano Bento permanecen en libertad, imputados por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Los Andes pudo saber que en este caso fue Boiza quien solicitó de forma individual incorporar esos escritos como pruebas al expediente que lleva adelante la jueza María Eugenia Capuchetti en Comodoro Py. Lo realizó vía mail, ya que se encuentra cursando una recuperación posoperatoria por una fractura en su pierna izquierda.

El año pasado el exjuez denunció al exdiputado y consejero Pablo Tonelli (PRO) por haber guionado y presionado a testigos presuntamente, para lograr primero la suspensión por parte del Consejo de la Magistratura en el mes de mayo y posteriormente la destitución en un Jury de Enjuiciamiento en noviembre.

“Presento este escrito en el marco de este expediente, atento a que aquí se investiga el irregular trámite del proceso que se sustanció ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, nutrido de pruebas falsas y testimonios que fueron obtenidos mediante coacción y/o guiados por Funcionarios Nacionales, orientados a lograr la destitución de un Juez de la Nación”, sostuvo Boiza en su presentación.

Y aclaró que el exjuez no estaba de acuerdo con revelar esta información privada: “Sin perjuicio que, por razones de decoro, Walter Bento no comparte la decisión de efectuar esta presentación, mediando un interés superior y un eventual delito, he decidido formularla, solicitando a la Jueza que tenga en cuenta lo delicado del asunto”.

Boiza explicó que tras la detención de su marido, encontró varias cartas y notas que “serían de autoría de la jueza e integrante del Consejo de la Magistratura, Doctora Agustina Díaz Cordero, de su puño y letra, quien firmó la acusación en el Consejo en contra de mi marido, sin excusarse”.

Las cartas que descubrió Boiza en el despacho de Bento. Fotos: Infobae

“De la misma manera que se lo acusa injustamente al Dr. Walter Bento de no excusarse en un caso -donde no hay y, menos se probó, una relación de amistad con el imputado-, que la Jueza y Consejera Agustina Díaz Cordero haya intervenido activamente en el proceso que se sustanció ante el Consejo de la Magistratura cuando, a la luz de las cartas que encontré, tenía -cuanto menos y en el mejor de los casos- una amistad con mi marido, resulta un hecho lisa y llanamente delictual”, dice la denuncia.

Entre los textos escritos a mano que Boiza incorporó y fueron revelados por Infobae, se encuentra una carta que dice: “Querido amigo, feliz cumple. Dios quiso regalarme en su infinita Providencia tu amistad y el haber compartido estos días que son por demás especiales. Me siento inmensamente cuidada por tus brazos generosos que solo están cargados de tanto amor. No hubiera pedido nada más que poder descansar en ese abrazo”.

“Le agradezco a Dios que me haya traído hasta Mendoza para que su ángel “Walter” me cuidara con tanta ternura y dedicación”, dice una carta firmada por “Agus”.

Las cartas de la jueza Díaz Cordero que descubrió Boiza en el despacho de Bento. Fotos: Infobae

Otras de las notas indican frases como: “Ja ja ja, para q’ no seas tan amargo”; Feliz cumple! Endulzate un poco amargooooo”; “Estimado! Feliz feliz en tu día amiguito que Dios te bendiga! Este es el juego del paquete...Sorpresitas, a ver si puede volver el tiempo atrás! Saludos de la Vieja de los Cuentos! Espero que pases al menos unos minutos entretenido! Agus”.

Para cerrar, Boiza aclaró en la misma denuncia su malestar por estos descubrimientos para justificar el estado de las pruebas: “Al dar con las cartas que estaban con las pertenencias que el Doctor Bento guardaba en su despacho, mi primera reacción fue romperlas, aunque no las tiré, lo que explica el estado en que se encuentran”.

Fuentes judiciales consultadas por este medio, descartaron que esta medida tenga algún impacto en el juicio. Mientras tanto, la defensa de Bento prepara un recurso de casación contra la última resolución del TOF N° 2 que no le dio lugar a su pedido de prisión domiciliaria.