Hebe Casado le restó importancia a la visita de Lourdes Arrieta a los genocidas

La vicegobernadora Hebe Casado minimizó la visita que hizo la diputada nacional Lourdes Arrieta (La Libertad Avanza) a genocidas de la última dictadura en la cárcel de Ezeiza, entre ellos “el ángel de la muerte” Alfredo Astiz.

La titular del Senado evitó condenar el encuentro de la legisladora libertaria con los represores y aseguró que “se hacen visitas a los penales de forma permanente a diferentes delincuentes”. En ese tono consideró que su acto fue una decisión individual, que ella particularmente no haría. Pero lejos de despejar las polémicas, manifestó que las atrocidades de la última dictadura militar “es una ventana que tenemos que cerrar de una vez por todas”.

Casado contrastó entonces con el gobernador Alfredo Cornejo, quién había rechazado ese hecho, cuando tomó conocimiento público. “No me parece correcto simbolizar cosas que han sido juzgadas y condenadas en procesos institucionalmente limpios, sin objeciones internacionales, sin objeciones de todo tipo”, aseguró el mandatario hace unas semanas.

Sobre la insólita justificación que lanzó Arrieta, referida a que “no conocía” quién era Astiz por haber nacido en el año 1993, Casado trazó su propia analogía con el inicio de la dictadura de Rafael Videla. “Yo soy una persona mayor, nacida en el 76 y por ahí, hay nombres que uno conoce o desconoce. Ella es joven, no sé si lo conocía o no”, dijo sorprendida ante la consulta en conferencia de prensa después del III Foro de Metalmecánica, Minería y Energía en la Nave Cultural.

“No me parece meterme en esa pelea que se está dando, me parece infructuosa totalmente”, agregó en el mismo sentido y luego continuó: “Estamos hablando de presente y futuro y volvemos siempre al pasado, me parece innecesario.”

“Tenemos que hablar de donde estamos parados hoy y lo que nos va a llevar a hacer las cosas bien. Entonces, seguir volviendo a lo que pasó cuando yo nací, me parece que es una ventana que tenemos que cerrar de una vez por todas y llegar a los consensos necesarios para empezar a trabajar para el futuro, sino es imposible avanzar”, aseveró la vicegobernadora.

Y agregó: “Nosotros tenemos que pensar que hoy uno de cada dos chicos no come, hoy uno de cada dos chicos tiene dificultades para vestirse. Y hoy uno de cada dos chicos, no sabemos si va a terminar la secundaria. Entonces dejémonos de perder el tiempo en historias pasadas”.

Puntualmente, sobre la “visita institucional” de Arrieta a los genocidas, Casado comentó: “Las leyes son para todos iguales y es una causa juzgada. La verdad que se hacen visitas a los penales de forma permanente a diferentes delincuentes, gente que ha matado, gente que ha generado problemas sociales muy graves o corrupción. Sin embargo, somos todos iguales ante la ley”.

“Cada uno toma sus decisiones. ¿Yo lo haría? La verdad no me gusta perder el tiempo en esas cosas. Prefiero estar acá en el foro, en las escuelas, en otros lugares”, completó la vicegobernadora.

Qué dijo Arrieta sobre su visita

La diputada nacional Lourdes Arrieta rompió el silencio sobre su vista a los genocidas y dijo ayer, en diálogo con Radio LV Diez: “Yo me siento, y me sentí en su momento engañada, defraudada, porque con el diputado que justamente me insistió tanto para que fuera, tenía una buena relación. No sé cuáles eran sus planes”.

En este sentido, agregó: “A nosotros no se nos proporcionó la información de que nos íbamos a encontrar con estos represores, a los cuales repudio completamente. Y como soy parte de la Comisión de Seguridad Interior, ¿cómo no iba a ir y a interiorizarme de lo que es el penal de Ezeiza?”, comentó.

Acto seguido, sostuvo que no conocía a Astiz: “No, no sabía quién era, no sabía porque aparte nací en el ‘93, no tengo idea, yo solamente sé que se juzgaron a quienes se tenían que juzgar, no les conocía las caras hasta ese momento y cuando salí del penal me puse a ‘googlear’ justamente quién era Astiz”, dijo Arrieta.

Recordemos que en aquella visita, hubo reuniones con represores como Raúl Guglielminetti y Carlos Suárez Mason; además de Astiz.

Por otro lado, sostuvo que no sabía si el resto de los diputados que fueron a la visita a la cárcel “estaban al pendiente de eso sabían que íbamos justamente a ver esta gente. No lo sé”.

“Pero también me siento estafada en mi moral. Por eso me puse a disposición para que se cree la Comisión Evaluadora de Conducta y por ese tema yo voy a votar a favor junto con Unión por la Patria, junto con el Frente de Izquierda para que me investiguen y realmente pongo a disposición todas las pruebas que tengo”.

Sobre la dictadura militar, sostuvo: “Es una época nefasta en la que realmente ¿cómo voy a defender a esos tipos cuando los mismos generales mandaron a matar a 649 héroes que lo dieron todo por nuestra patria?”, se preguntó.