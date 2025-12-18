La Corte Suprema ratificó que Cristina Kirchner deberá seguir utilizando la tobillera electrónica

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó que Cristina Kirchner deberá continuar utilizando la tobillera electrónica mientras cumple su prisión domiciliaria en el departamento de San José 1111 en la Ciudad de Buenos Aires.

Máximo Kirchner destacó que CFK "no tiene miedo" pese a su condena y que "sigue trabajando" por los argentinos

Cristina Kirchner criticó la política cambiaria del Gobierno y advirtió que "la economía está en caída libre"

Esta decisión se tomó luego de que el máximo tribunal desestimara un recurso presentado por los abogados de la expresidenta. La resolución fue firmada por los tres ministros de la Corte: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Los planteos de la defensa de CFK se realizaron en el marco de la causa Vialidad . En este expediente, la ex mandataria cumple una condena a seis años de prisión y una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos , por haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Respecto a la tobillera electrónica, los jueces de la Corte determinaron que las impugnaciones de la expresidenta carecían de fundamentación autónoma. El fallo señaló que las presentaciones de la defensa se limitaron a reproducir argumentos y no lograron explicar por qué la medida no sería indispensable para asegurar el estricto cumplimiento de la pena. Por ello, se desestimó el recurso de apelación dirigido contra la colocación del dispositivo.

Adicionalmente, los ministros rechazaron in limine los pedidos de recusaciones que CFK había presentado contra Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti. La expresidenta había alegado un "temor fundado" de parcialidad tras un fallo dictado por la Corte en junio de 2025. Los jueces desestimaron este planteo al considerar que la recusación se basaba exclusivamente en motivos relacionados con el ejercicio de sus atribuciones legales específicas.

En cuanto a los cuestionamientos relacionados con el régimen de visitas, el tribunal declaró inoficioso un pronunciamiento, dado que el régimen objetado ya había sido reemplazado por uno nuevo fijado el 19 de noviembre de 2025.

Beneficios en el domicilio

Aunque la Corte ratificó la prisión domiciliaria y el uso de la tobillera electrónica, el juez del Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF2), Jorge Gorini, resolvió mantener el régimen de encierro, pero autorizó una modificación reciente. Se le otorgó a la ex presidenta la posibilidad de acceder a la terraza del inmueble por un máximo de dos horas diarias. Este beneficio se equipara a la salida al patio que tienen los internos alojados en establecimientos penitenciarios.

Asimismo, se introdujo otra modificación al régimen de visitas que no necesitan permiso, recortando el porcentaje de personas con ingreso irrestricto, quienes ahora deberán detallar los motivos de las visitas.