La Corte Suprema definirá la semana próxima el ingreso de Lijo y García-Mansilla

Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, argumentó que el decreto con la designación de los ministros se debió a que "no hubo acuerdo" con la oposición en el Senado. "El decreto fue porque no hubo acuerdo, no porque no tuviéramos los votos. Siempre hay tironeos en la política", señaló Francos en declaraciones a Radio Rivadavia.