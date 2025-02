Legisladores advierten que designar a los jueces de la Corte Suprema por decreto es una "mala decisión"

Legisladores de distintos espacios coincidieron hoy en que designar a los nuevos jueces de la Corte Suprema por decreto es una "mala decisión" del Gobierno y anunciaron que no se avalará esa determinación del Poder Ejecutivo. Así se expresaron legisladores que expusieron en un evento organizado por la Revista Parlamentario y SpE Consultores.

Traspié para Milei: no habrá sesión para tratar el pliego de Lijo a la Corte Suprema

Los parlamentarios, entre los que se contaban Bartolomé Abdala y José Mayans, de La Libertad Avanza y el peronismo, respectivamente; y los diputados Silvia Lospennato (Juntos); Juan Manuel López (Coalición Cívica), Karina Banfi (UCR) y Nicolás Massot (Encuentro Federal), definieron esa medida como una "mala decisión" y anticiparon que no la respaldarán desde sus bancas.

Qué dijeron los legisladores

Lospennato sostuvo que para manejar su agenda, el Poder Ejecutivo "necesita algunas leyes, no todas, pero las más importantes son las que la Constitución, por suerte, prohibió que no se hagan por ley". "Y se las dio como materia exclusiva al Congreso, y por ende que no pueden ser pasibles de un decreto", alertó.