Abogados constitucionalistas rechazaron la designación de Lijo y García Mansilla en la Corte Suprema

Por su parte, Gil Domínguez señaló que si bien existe en la Constitución "un mecanismo excepcional de interpretación y aplicación restrictiva" donde se le cede al Poder Ejecutivo "la potestad de designar a miembros" de la Corte en comisión, no es en cualquier caso sino "cuando se produzca una vacante durante el receso de la Cámara de Senadores, exista una situación inusual que lo justifique y casos que deben ser resueltos sin poder esperar a que se cumpla el procedimiento regular".

"Para el letrado, el Gobierno "no puede iniciar un mecanismo y si no obtiene los consensos necesarios recurrir al otro. Es más, una vez iniciado el mecanismo regular, el Poder Ejecutivo no está constitucionalmente habilitado para utilizar respecto de los mismos candidatos el mecanismo de excepción".