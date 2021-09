La Corte nacional avaló la candidatura de Suárez y un artículo de la Constitución local queda virtualmente derogado

El largo camino de la impugnación a la precandidatura de Rodolfo Suárez a senador nacional suplente por Cambia Mendoza tuvo final feliz para el Gobernador. El fallo de la Corte Suprema de la Nación fue contundente, con votos de sus 5 miembros, resolviendo el fondo de la discusión. Vamos Mendocinos se había amparado en artículo 115 de la Constitución Provincial, en donde la letra de uno de sus párrafos impide a gobernadores dar el salto al Senado de la Nación hasta un año después del mandato.

Para el Ejecutivo provincial el tema está cerrado y no avanzarán con ningún acto administrativo para formalizar la eliminación del último párrafo del artículo 115 de la Constitución. Insistieron con la Reforma de la Constitución, cuyo proyecto enviado a la Legislatura contiene la modificación del cuestionado artículo.

Ese artículo de la Carta Magna provincial es el que prohibe la reelección del gobernador y vice, así como también que el sucesor tenga parentesco con el antecesor “dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad”. El último párrafo, indica que “el gobernador tampoco podrá ser electo senador nacional hasta un año después de haber terminado su mandato”. Esta oración es la que usó Vamos Mendocinos para impugnar la precandidatura de Suárez a senador nacional suplente.

Suárez en el acto del frente Cambia Mendoza como cierre de campaña en el club Andes Talleres. Foto: Orlando Pelichotti

Un cuarto revés sufrió Vamos Mendocinos. Luego del fallo en primera instancia firmado por el juez federal Walter Bento, el frente integrado por el Partido Demócrata (entre otros espacios) apeló ante la Cámara Nacional Electoral. Con fallo dividido dio luz verde a la postulación de Suárez; entonces la coalición opositora recurrió ante la Corte Suprema de Justicia.

Algunos indicios hacían sospechar que el máximo tribunal no iba a esperar a que transcurrieran los comicios para que la cuestión devenga “en abstracta”. Primero fueron los plazos que le puso al procurador general de la Nación, Eduardo Casal para que emitiera su dictamen que también resultó favorable. Si bien no era vinculante, el gesto de la Corte dijo mucho.

El expediente tuvo movimientos en los últimos días y era casi un hecho que saldría antes del domingo. Y el resultado firmado por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, también dio varios mensajes según resaltan los impugnados.

Uno de ellos es haber redactado un fallo de 36 hojas porque “podría haber confirmado el fallo del Procurador, podría haber salido con minorías y mayorías, fue por unanimidad”. Estos fueron algunos de los elementos que rescató Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia en diálogo con Los Andes.

“Termina de quedar claro que es que la Constitución Nacional está por encima de las constituciones provinciales, en lo que respecta a facultades delegadas. Es un fallo trascendental que te muestra otras cosas, como es lo que significa la necesidad de reformar la Constitución de Mendoza”, apuntó el funcionario, reconocido constitucionalista y además el estratega de este periplo judicial.

Para Ibáñez, “lo fundamental tiene que ver con el planteo nuestro inicial, que es el que fue prevaleciendo siempre en todos los fallos. La norma que establece las condiciones de elegibilidad de un senador nacional es la Constitución de la Nación”.

El Gobierno provincial no avanzará en ningún acto administrativo. Consideran que la expresión del máximo tribunal que preside Rosenkrantz “marca la jurisprudencia en este punto, no se puede volver a discutir que un Gobernador no puede de senador hasta un año después de cumplido el mandato”, subrayó Ibáñez.

Cornejo y Suárez en el acto de cierre de campaña de Cambia Mendoza. Foto: Orlando Pelichotti

“La Corte es el último intérprete de la Constitución. Acá no hay nadie después y nada más por hacer. Para que esto se plasme hay que reformar la Constitución, en el proyecto que mandamos dice eliminar el tercer párrafo del artículo 115. Y aunque cuando no lo elimines, hoy nadie podrá podrá ampararse en ese párrafo, ni podrá cuestionarlo porque la Corte lo resolvió”, insistió el constitucionalista.

El intenso camino hasta el fallo de la Corte

A principios de agosto, el juez federal Walter Bento había rechazado la impugnación presentada por Vamos Mendocinos aunque hubo descontento porque “no resolvió la cuestión de fondo” según rezongaron en el oficialismo.

La coalición integrada por el Partido Demócrata, Coalición Cívica y el Partido Éxodo festejó la resolución y acudieron a la Cámara Nacional Electoral. Llegó otro revés, aunque en un fallo dividido de 55 hojas. Mientras que los jueces Santiago Corcuera y Daniel Bejas entendieron que Suárez podía ser precandidato a senador nacional suplente, más allá de que el artículo 115 de la Constitución Provincial se lo prohíbe, Alberto Dalla Vía votó en disidencia del resto de los magistrados.

En una parte de su extenso fallo, expresó que “tampoco cabe afirmar que el artículo 115 -en su parte final- “esté en ‘desuetudo’ o en ‘desuso’ cuando ha sido respetado a partir de su sanción en 1916 y -especialmente en cuanto a lo que a este caso interesa-, por todos los gobernadores elegidos a partir de la recuperación de la democracia el 30 de octubre de 1983″.

La disidencia ilusionó a Vamos Mendocinos para ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde donde recibió el tercer revés por parte de Eduardo Casal. El Procurador General de la Nación tampoco dejó lugar a dudas.

“Considero que la supremacía de la Constitución Nacional y de las leyes nacionales dictadas en su consecuencia (art. 31 de la Ley Fundamental) conlleva que lo dispuesto por el artículo 115 –último párrafo– de la Constitución de la provincia de Mendoza, jerárquicamente inferior a aquéllas, resulte inoponible a la precandidatura a senador nacional del gobernador de esa provincia, en tanto ni la Constitución Nacional ni las leyes nacionales impiden que se postule a dicho cargo”, expresó en un pasaje de su dictamen no vinculante. Finalmente la Corte redactó su fallo y puso fin a la discusión y Suárez es precandidato a senador nacional suplente.

La furia de Vamos Mendocinos

Tras conocerse la decisión de la Corte, anunciada por Suárez en el acto de cierre de campaña de Cambia Mendoza, llegó la munición pesada por parte de los impugnadores.

Vamos Mendocinos emitió un comunicado con durísimas críticas al máximo tribunal porque “perdió una magnífica oportunidad para demostrar que es un tribunal imparcial e independiente. El tema era clarísimo: Suárez no puede ser candidato testigo a senador suplente” dicen citando el artículo 115.

La Corte ha ratificado los fallos de primera instancia y de la Cámara Nacional Electoral. Lo hizo de manera unánime dándonos la razón con este planteo constitucional en relación a mi precandidatura de senador suplente. — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) September 9, 2021

“La Corte en pleno votó en contra de la Constitución, del federalismo y de las provincias. Pero claro, entre los miembros de ese tribunal las simpatías políticas se reparten según cual haya sido la fuente de sus designaciones: peronista o radical. Este caso no sólo alcanzaba al Gobernador de Mendoza. En la misma ilegalidad incurren los gobernadores kirchneristas de Santiago del Estero, Tucumán y Santa Fe”, agregan.

Echando mano a la grieta, aseveran que “cuando hay intereses comunes, radicales y peronistas se ponen de acuerdo. Pasó acá en Mendoza en la estatización de IMPSA, entre otros casos”.

“La Corte Suprema de Justicia, así como validó todas las leyes que vulneran derechos y libertades consagrados en la Constitución o dictaduras también, ahora avalan este nuevo atropello contra las autonomías provinciales”, concluyen.