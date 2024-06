Durante la audiencia ante los jueces de la Sala II por la causa de la entrega de alimentos , las agresiones verbales entre ambos protagonistas alcanzaron su punto máximo cuando finalizó la sesión y se cruzaron en el pasillo. Toda la secuencia quedó registrada por un video que difundió en las redes sociales.

Leila Gianni , visiblemente enojada, le dijo a Juan Grabois : “Deja de extorsionar gente, ladrón”. A lo que él respondió llamándola “Kuka ladrona” y tildando de “chanchito” a otro abogado del Ministerio.

“Kuka ladrona” y “Chanchín”: el escandaloso cruce entre Leila Gianni y Grabois en Comodoro Py

El cruce continuó con comentarios ásperos. Grabois hizo referencia a una remera que Gianni tenía puesta en ese momento, diciéndole: “Ahora te pones un león, antes te ponías un pingüino”. La subsecretaria de Legales de Capital Humano no se quedó atrás y le contestó: “Al pingüino se lo comió el león”.

“No sos creible chiquita”, “El creible no sos vos”, se lanzaron. La tensión escaló aún más cuando Grabois se dirigió al abogado Ariel Romano: “¿Y el chanchito? ¿Qué te pasó a vos? Te tiene que defender Leila”. Romano respondió: “Das lástima”. Pero el enfrentamiento no se detuvo ahí. Grabois lo llamó “chanchin”, a lo que Romano le preguntó: “¿Vos sos flaquito?”. La respuesta del dirigente social fue contundente: “Vos sos un cerdo moral e intelectualmente, no físicamente. Sos una mierda que le saca la comida a los pobres”.

En el fondo, Gianni no se quedó callada y le gritó a Grabois: “Deja de robar, chorro”. Él no se amilanó y le respondió: “Kirchnerista, massista y mileista. No tenés credibilidad y, además, como abogada sos berreta”. Finalmente, cada uno se retiró con sus respectivos abogados por diferentes puertas del edificio, dejando tras de sí un enfrentamiento que seguramente dará mucho de qué hablar en los próximos días.