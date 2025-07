Karina Milei salió a marcar la cancha con un fuerte mensaje: "Quien cuestione las listas, cuestiona al Presidente"

“ Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo ”, publicó.

“No es un acuerdo de partes ni una lista para salir del paso. Es una declaración de principios. Una expresión clara de quiénes están dispuestos a dar la pelea. No por un cargo, sino por una causa” , comenzó.

En el mensaje, “El Jefe” , como es apodada Karina Milei, defendió al jefe partidario bonaerense, Sebastián Pareja , a quien señaló como el principal artífice del armado en el distrito. “Todo aquel que abrace con honestidad las ideas de la libertad, tiene un lugar en esta causa", pero advirtió que es "siempre que entienda que acá no se viene a negociar convicciones ”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KarinaMileiOk/status/1948065503714415091&partner=&hide_thread=false Vinimos a poner fin a una era. A romper con todo lo que condenó a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo.



La Libertad Avanza en la… — Karina Milei (@KarinaMileiOk) July 23, 2025

"Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición. Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá", sumó.

Con la intención de cerrar filas dentro del espacio libertario y enfocar el conflicto hacia fuera, concluyó: “El verdadero enemigo está enfrente: el kirchnerismo. A ellos vinimos a enfrentarlos. No con medias tintas”.