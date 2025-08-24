Karina Milei en campaña: "Vinimos para que no roben más"

Karina Milei reapareció en público este sábado en La Matanza, Buenos Aires. La secretaria general de la Presidencia se mostró en plena campaña y en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Karina Milei reapareció en público este sábado en La Matanza, Buenos Aires. La secretaria general de la Presidencia se mostró en plena campaña y en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
La funcionaria estuvo presente en la "Jornada de Formación de Fiscales" y envió un mensaje a la oposición: "Vinimos para que no roben más". El encuentro, organizado por La Libertad Avanza (LLA), reunió a más de 8.000 personas, según informó el espacio en sus redes sociales.
Además de la hermana del Presidente, participaron destacados dirigentes libertarios y aliados, como José Luis Espert, Diego Santilli, Martín Menem, Sebastián Pareja y Maximiliano Bondarenko.
"Quiero agradecerles porque, la verdad, es bestial la cantidad de gente también que quedó afuera", señaló Karina Milei ante los miles de asistentes. Y destacó el motivo central de la convocatoria: "Pero lo más importante es que todos estamos dispuestos a dar la batalla, a ir a fiscalizar para que no nos roben más".
Luego, la secretaria general celebró la convocatoria a través de su cuenta de X: "Más de 8.000 guerreros en el conurbano se capacitaron para fiscalizar. Así se defiende la libertad: cuidando cada voto, enfrentando al kirchnerismo y asegurando que nunca más decidan por nosotros. El cambio es en las urnas y en la calle. Libertad o nada".
La aparición de Karina Milei se produce en un contexto de tensión para el Gobierno. Tras un resultado adverso en las últimas sesiones en el Congreso, la funcionaria está siendo señalada en una causa judicial por un supuesto esquema de cobro y distribución de coimas dentro de la Andis. Todo comenzó con audios filtrados del extitular de la agencia, Diego Spagnuolo, donde la mencionan como una de las principales beneficiarias del circuito de corrupción investigado.