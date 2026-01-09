9 de enero de 2026 - 13:08

Junta Electoral: el kirchnerismo le ganó una "revancha" por 7-0 al PJ Mendoza y confirmó su nuevo nombre

El último nombre presentado por el sector que lidera Anabel Fernández Sagasti obtuvo el aval definitivo de la Junta Electoral, tras el rechazo de una impugnación impulsada por el PJ Mendoza.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y la concejal de Luján, Paloma Scalco, candidata por la reelección del Frente Patria. 

En las últimas semanas, el frente peronista disidente —que nuclea a Unidad Popular y al Partido Federal— debió modificar dos veces su denominación, hasta lograr finalmente la ratificación definitiva.

En un primer momento se presentó como “Manso Frente Mendocino”, pero fue La Libertad Avanza–Cambia Mendoza quien lo impugnó por coincidir con la campaña turística del Gobierno provincial.

Ante esa situación, el sector de Fernández Sagasti modificó rápidamente el nombre a “Fuerza Patria”, denominación utilizada por el peronismo en las elecciones de octubre pasado en la provincia de Buenos Aires y en gran parte del país.

Sin embargo, fue el Partido Justicialista Mendoza, presidido por el diputado Emir Félix, el que presentó una nueva impugnación, bajo el argumento de que la denominación podía generar “confusión” en el electorado.

La Junta Electoral se reunió el pasado 30 de diciembre y, con la participación de solo cinco de sus nueve integrantes —los miembros de la Suprema Corte de Justicia y las dos autoridades de la Legislatura—, resolvió hacer lugar al reclamo del PJ Mendoza en una votación dividida, por 3 votos contra 2.

Emir Félix ganó la primera pulseada en la Junta Electoral, pero Anabel Fernández Sagasti tuvo su "revancha".

Luego de ese fallo, el kirchnerismo presentó una nueva denominación, con un cambio mínimo respecto de la anterior: “Frente Patria”.

El PJ volvió a impugnarla con fundamentos similares al planteo anterior. En su descargo, Cecilia Juri, apoderada de la nueva alianza, sostuvo que la presentación se realizó fuera de término: el plazo formal vencía a las 10.00 y el escrito ingresó a la Junta a las 10.04 del sábado 3 de enero.

Tras esta serie de cruces legales, la Junta Electoral de Mendoza volvió a reunirse para definir la situación y finalmente avaló la nueva denominación.

Participaron siete de los nueve integrantes: los jueces Dalmiro Garay, María Teresa Day, Norma Llatser, Omar Palermo y José Valerio, junto a la vicegobernadora Hebe Casado y la diputada Stella Huczak (Pro), vicepresidenta 2ª de la Cámara de Diputados (en reemplazo de Andrés Lombardi, titular de Diputados).

Solo se ausentaron los jueces Mario Adaro y Julio Gómez, quienes habían tenido un rol decisivo a favor del PJ Mendoza en la reunión anterior.

De este modo, la Junta resolvió por unanimidad rechazar el recurso del PJ Mendoza y el kirchnerismo se tomó una “revancha” por 7 a 0.

Cabe aclarar que el nombre “Frente Patria” será utilizado únicamente para las elecciones de concejales en Luján de Cuyo y Rivadavia.

En tanto, en el Sur provincial competirán bajo la denominación “San Rafael Futuro”, en el único municipio donde enfrentarán a un oficialismo peronista, precisamente el que lidera el sector de los Félix.

