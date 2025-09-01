1 de septiembre de 2025 - 15:23

Jorge Rial denunció que recibió una amenaza en la puerta de su casa: "un Falcon con un tipo adentro"

El periodista denunció públicamente en su programa en Radio 10 que recibió amenazas y señala directamente al Gobierno de Javier Milei.

Jorge Rial denunció que recibe amenazas
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Jorge Rial reveló este lunes por la mañana en su programa de radio un episodio que le provocó con una fuerte sensación de temor e inseguridad, en la puerta de su casa. Según destacó el periodista, un auto se estacionó en la puerta de su casa con intenciones de intimidarlo.

Leé además

El vocero oficial Manuel Adorni y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

"Desestabilizar al país": la denuncia del Gobierno por los audios filtrados de Karina Milei

Por Redacción Política
Javier y Karina Milei denunciados penalmente por “corrupción” dentro de la ANDIS.

Una encuesta nacional reveló el impacto de las presuntas coimas en el Gobierno de Milei: cómo repercute en Mendoza

Por Jorge Yori

En Radio 10, Rial relató que al llegar a su casa encontró un auto Ford Falcon estacionado en la puerta, un hecho que lo hizo retroceder en la memoria hacia uno de los símbolos más oscuros de la historia argentina, los tiempos de la última dictadura cívico-militar.

“Es raro que de golpe llegues a tu casa y veas estacionado un Falcon con un tipo adentro, tomando mate y mirando fijo”, expresó Rial al aire. La situación no pasó inadvertida entre los vecinos de su cuadra, que también se alarmaron. “Vino la policía porque les llamó la atención también a los del barrio”, agregó el conductor.

Embed

Jorge Rial señaló al Gobierno de Javier Milei

El impacto que le generó el episodio estuvo marcado por el recuerdo de lo que representó ese vehículo en la década del setenta. Para Rial, no se trató de un hecho menor y así lo dejó en claro al señalar responsabilidades políticas.

“Es el sinónimo de la represión y es uno de los emblemas de Javier Milei y de Victoria Villarruel, que homenajean a la dictadura”, afirmó el comunicador y así señaló directamente al presidente y a la vicepresidenta.

El conductor sostuvo que lo ocurrido tuvo un carácter intimidatorio, especialmente por el contexto y por las señales previas que había recibido. “Llegar a tu casa a la noche y ver un Falcon estacionado y ver un tipo sentadito ahí", insistió.

"Ya veníamos de recibir llamados, algunos que se dicen amigos, pero intentan sacarte información. Lo del Falcon lo estoy contando como anécdota, pero con la historia que tenemos, es muy fuerte”, reflexionó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Javier Milei denunció una operación de inteligencia ilegal, y la Justicia ordenó el freno inmediato.

Ordenaron frenar la difusión de los presuntos audios de Karina Milei: el Gobierno celebró fallo judicial

Por Redacción Política
Uno de los candidatos del peronismo cuestionados es Martín González, edil de Godoy Cruz que va primero en la lista de ese partido. 

El peronismo se resiste a cambiar dos candidatos a concejales que van por la re-reelección

Por Juan Carlos Albornoz
Javier Milei y Fátima Flórez se reencontrarán en Las Vegas a un año de su separación.

Fátima Florez promociona su show en Las Vegas con la presencia de Milei

Por Redacción Política
Nueva denuncia contra el PAMI: paga cinco veces más caros los lentes para cirugías

Nueva denuncia contra el PAMI: paga cinco veces más caros los lentes para cirugías

Por Redacción Política