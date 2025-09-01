Jorge Rial denunció que recibió una amenaza en la puerta de su casa: "un Falcon con un tipo adentro"

El periodista denunció públicamente en su programa en Radio 10 que recibió amenazas y señala directamente al Gobierno de Javier Milei.

Jorge Rial reveló este lunes por la mañana en su programa de radio un episodio que le provocó con una fuerte sensación de temor e inseguridad, en la puerta de su casa. Según destacó el periodista, un auto se estacionó en la puerta de su casa con intenciones de intimidarlo.

En Radio 10, Rial relató que al llegar a su casa encontró un auto Ford Falcon estacionado en la puerta, un hecho que lo hizo retroceder en la memoria hacia uno de los símbolos más oscuros de la historia argentina, los tiempos de la última dictadura cívico-militar.

“Es raro que de golpe llegues a tu casa y veas estacionado un Falcon con un tipo adentro, tomando mate y mirando fijo”, expresó Rial al aire. La situación no pasó inadvertida entre los vecinos de su cuadra, que también se alarmaron. “Vino la policía porque les llamó la atención también a los del barrio”, agregó el conductor.

Embed Jorge Rial señaló al Gobierno de Javier Milei El impacto que le generó el episodio estuvo marcado por el recuerdo de lo que representó ese vehículo en la década del setenta. Para Rial, no se trató de un hecho menor y así lo dejó en claro al señalar responsabilidades políticas.

“Es el sinónimo de la represión y es uno de los emblemas de Javier Milei y de Victoria Villarruel, que homenajean a la dictadura”, afirmó el comunicador y así señaló directamente al presidente y a la vicepresidenta.