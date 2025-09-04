Javier Milei se reunió con el financista Michael Milken y un grupo de grandes inversores

Este jueves, el presidente Javier Milei continuó con su agenda oficial en Los Ángeles, Estados Unidos. Allí mantuvo una reunión clave con el influyente financista estadounidense D. Michael Milken, presidente del Instituto Milken, y un selecto grupo de empresarios e inversores de primer nivel.

En el encuentro, en formato de mesa redonda, el mandatario tuvo la oportunidad de exponer su visión económica y los planes de su gobierno. Milei no estuvo solo, sino que fue acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford.

Además, la reunión contó con la participación de 17 importantes ejecutivos y líderes de fondos de inversión. Entre ellos se encontraban figuras como Olivier de Givenchy, Behdad Eghbali, Adam Levinson y Ryan McInerney, lo que demuestra el alto interés que genera la gestión libertaria en los círculos financieros de la costa oeste estadounidense.