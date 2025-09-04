4 de septiembre de 2025 - 23:11

Javier Milei se reunió con el financista Michael Milken y un grupo de grandes inversores

El presidente viajó a Estados Unidos con una agenda reducida.

Javier Milei y Michael Milken.

Javier Milei y Michael Milken.

Foto:

NA
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Este jueves, el presidente Javier Milei continuó con su agenda oficial en Los Ángeles, Estados Unidos. Allí mantuvo una reunión clave con el influyente financista estadounidense D. Michael Milken, presidente del Instituto Milken, y un selecto grupo de empresarios e inversores de primer nivel.

Leé además

Milei uso la frecuencia policial para felicitar a Federales 

Milei uso la frecuencia policial para felicitar a Federales por el "mejor operativo de la historia" en Moreno

Por Redacción Política
Agrupaciones y organizaciones de personas con discapacidad festejan la caída del veto presidencial a la emergencia en Discapacidad en la Plaza del Congreso. 

Otro golpe a Milei: el Senado rechazó el veto en Discapacidad y la ley será promulgada

Por Redacción Política

En el encuentro, en formato de mesa redonda, el mandatario tuvo la oportunidad de exponer su visión económica y los planes de su gobierno. Milei no estuvo solo, sino que fue acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford.

Alejandro Oxenford, Noel de Castro, Javier Milei y Luis Caputo
Alejandro Oxenford, Noel de Castro, Javier Milei y Luis Caputo.

Alejandro Oxenford, Noel de Castro, Javier Milei y Luis Caputo.

Además, la reunión contó con la participación de 17 importantes ejecutivos y líderes de fondos de inversión. Entre ellos se encontraban figuras como Olivier de Givenchy, Behdad Eghbali, Adam Levinson y Ryan McInerney, lo que demuestra el alto interés que genera la gestión libertaria en los círculos financieros de la costa oeste estadounidense.

Cabe mencionar que este encuentro se produjo horas después de la reunión que el presidente mantuvo con la aspirante a astronauta argentina, Noel de Castro, y precede a las citas pautadas con directivos de la petrolera Chevron. Todo se da en el marco de una gira que busca atraer inversiones y fortalecer lazos con sectores estratégicos de Estados Unidos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cristina Kirchner tildó de “cobarde, caradura y ridículo” a Milei tras sus dichos sobre Néstor y las supuestas coimas. Llamó a votar por su Fuerza Patria. 

"Cobarde, caradura y ridículo": Cristina Kirchner apuntó contra Milei tras defender a su hermana

Por Redacción Política
La foto de un hombre con un cartel que dice discapacitados con Milei Virrey del Pino está editada

La foto de un hombre con un cartel que dice "discapacitados con Milei Virrey del Pino" está editada

Por Reverso
Noel de Castro nació en Salta y busca ser la primera astronauta de Argentina. Se reunirá con el presidente Javier Milei. Foto: captura de su perfil en Instagram.

Quién es la joven candidata a astronauta que se reunirá con Javier Milei en Estados Unidos

Por Redacción Política
Los candidatos a diputados nacionales del peronismo, Emir Félix y Marisa Uceda presentes en la Expo Industrial

Con críticas al modelo económico de Milei, el peronismo puso en marcha su campaña en la Expo Industrial

Por Redacción Política