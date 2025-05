Javier Milei minimizó el video fake sobre Mauricio Macri, respaldó a su hermana Karina y criticó a los "orcos"

Javier Milei habló de su relación con Mauricio Macri, tras un cruce declaraciones. El presidente aseguró que el vínculo "no está roto" , pero aclaró que no hubo llamado y avisó con picardía: "Saluda el que pierde, no el que gana" , en referencia a la comunicación habitual posterior a los comicios. Además se refirió al video fake de Macri que compartieron influencers libertarios.

Embed - Javier Milei mano a mano con Luis Majul: "El presidente Macri no me llamó"

No zafaron de las críticas dirigentes políticos y consultores como Horacio Rodríguez Larreta y Marina dal Poggetto. Luego aclaró que el Estado no participó de la operación y que él no estaba en redes en ese momento, porque estaba concentrado en las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. "No se si lo retuiteó alguien. Por ejemplo, yo no lo retuiteé eso. Yo lo vi, me pareció demasiado burdo, el tuit dejaba en claro que era una broma, pero entiendo que la gente pueda ser sensible a esas cosas y yo no me engancho", dijo el mandatario.

Elecciones legislativas en CABA: Javier Milei señaló que Mauricio Macri no lo llamó

"Macri no me llamó, pero no es eso lo importante. Estamos trabajando en un armado para Provincia de Buenos Aires. Usted ha visto las fotos de mi hermana con Sebastián Pareja, con Lule Menem, con Espert y con el Colo Santilli y con Cristian Ritondo", comenzó diciendo al respecto Milei. Sobre su lazo con Santilli y Ritondo, por ahora dentro del PRO, "tenemos buena relación, trabajan bien parlamentariamente". Y añadió: "Estamos de acuerdo en que los que defendemos las ideas de la libertad tenemos que estar todos juntos".

Embed "No siento que esté roto el vínculo con Mauricio Macri".



El presidente Milei habló sobre su relación con el líder del PRO, cuestionó la decisión de Jorge Macri de desdoblar los comicios y criticó la contratación de Gutiérrez Rubí.



En #MásNación con @majulluis. pic.twitter.com/sUThyafrVo — La Nación Más (@lanacionmas) May 20, 2025

"No siento que el vínculo esté roto, yo siento que pasaron cosas", aseguró Milei, volviendo a utilizar una recordada frase de Macri ("Pasaron cosas"). El mandatario también expresó que atendería un llamado de Macri si el expresidente se comunicara con él. Sin embargo, fue claro: "Saluda el que pierde, no el que gana, es una cuestión de formas, ya que viven hablando de las formas...".

Cuando le preguntaron si había sacado al Macri del grupo de personas quienes consideraba sus amigos, Milei respondió: "No lo saqué. Es el lugar en donde él decide ponerse. Si el se decide poner del lado socialista para hacer vaya a saber qué cosa adentro de la ciudad, bueno, okey". Y sobre un eventual acuerdo en provincia de Buenos Aires, enfatizó: "No podemos poner en riesgo ganar la provincia de Buenos Aires. El color es el violeta, que es el que le va ganando 5 a 0 al kirchnerismo".

Y agregó: "Nosotros hoy le ganamos al kirchnerismo pero le ganamos por muy poquito y a mí no me gusta jugar con el error estadístico. Ahora, claro, si vamos todos juntos, les ganamos por más de 10 puntos... Y yo les quiero ganar".

Embed "Si vamos todos juntos, le ganamos al kirchnerismo por más de 10 puntos"



El presidente Milei habló sobre el acuerdo con el Pro en la provincia de Buenos Aires y afirmó: "El color que representa las ideas de la libertad es el violeta"



En #MásNación con @majulluis pic.twitter.com/kByYj1IiXY — La Nación Más (@lanacionmas) May 20, 2025

El respaldo a su hermana Karina: "La subestimaron"

Al hablar de la composición de su gabinete, destacó el rol que juega la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Dijo que ella, como Guillermo Francos, tienen la habilidad política que a él le falta. "A mí también me vienen subestimando desde hace tiempo. A Karina la han subestimado siempre y ella contesta con resultados. Tiene algunos skills que ellos claramente no conocen o no los quieren ver", la elogió.

Embed "Ya se aportaron todas las medidas de prueba por $LIBRA".



El presidente Milei explicó por qué eliminó la Unidad de Tareas de Investigación, creada para recabar información sobre el caso de la criptomoneda.



En #MásNación con @majulluis pic.twitter.com/jK9HXwuQh2 — La Nación Más (@lanacionmas) May 21, 2025

Agregó que sin ella, él "no hubiera sido ni diputado ni presidente". Hasta se animó a aventurar que "dificultosamente podría seguir haciendo conferencias", porque su hermana -afirmó Milei- "sabía negociar los honorarios". La presencia de Karina Milei no pasó desapercibida. Es que el conductor Luis Majul había promocionado y difundido la entrevista con las figuras de los dos hermanos Milei en LN+. Pero con el pasar de las horas, la posibilidad de que la secretaria general de la Presidencia estuviera delante de cámara se fue achicando.

Al final, hubo un plano sobre ella, detrás de cámara junto a Lilia Lemoine, diputado y asesora de imagen del Presidente. Aunque el Presidente le aclaró de entrada que "ella es áspera con el tema mediático", Majul intentó hasta último momento colar una pregunta para Karina. No tuvo éxito.

Embed Karina Milei dijo hace unos meses que se quería preparar para DEBATIR CON CRISTINA y ahora se acaba de bajar del programa de LUIS MAJUL porque literalmente TIENE MIEDO



pic.twitter.com/MDOG8tYwDf — Mati Aromi (@MatiAromi) May 20, 2025

Además de sus chicanas a Macri y los halagos a Karina Milei, el presidente también apuntó contra Leandro Santoro ("San Vaca", lo llamó) y Elisa Carrió. "Tienen el CUIT virgen", declaró sobre ambos. También volvió a cargar contra Antonio Gutiérrez-Rubí, el catalán que asesoró al PRO en la campaña en la Ciudad. "Cada vez que entra este hombre en acción hace desastres, el PRO siguió la misma estrategia que Massa en 2023. Los tipos de calumnias, injurias y difamaciones eran las mismas", aseguró.

Javier Milei: “Del otro lado tenemos a los orcos, los kukas, las cucarachas”

“Con los orcos no vale la forma”, afirmó Javier Milei el martes por la noche en el canal de noticias LN+. Lo hizo ante la pregunta del entrevistador acerca de los beneficios que tendría en su imagen moderarse.

Embed JAVIER MILEI en LN+ con Majul:



"¿Por qué usted me propone que sea un político hipócrita?

¡Del otro lado están los ORKOS, con los ORKOS no valen las formas!



Milei no es parte del decorado, vino a dinamitar la corrección política de los que fundieron el país. pic.twitter.com/BU9jmLUpLj — adriel mazzalors 59% AVE MILLER (@Adriel_Mzz) May 21, 2025

“Yo vengo a empujar a la gente a la libertad y a hacer la Argentina el país más grande del mundo. ¿Usted cree que del otro lado tiene gente normal o tiene a los orcos? Con los orcos no vale la forma. Nosotros del otro lado tenemos a los orcos, tenemos a los kukas, tenemos a las cucarachas. Tenemos a los que produjeron el peor daño cultural desde Perón. Con eso no puedo ser suave. Y los tibios son peores”, cerró.