Javier Milei en Madrid: "Para 2026, la inflación en la Argentina será historia del pasado"

Luego reiteró su visión sobre el rol del Estado y los impuestos. Al respecto, Milei afirmó: " El Estado es una organización criminal y los impuestos son un robo . El año pasado no solo dejamos de estafar a los argentinos, sino que bajamos los impuestos de los argentinos en 2 puntos del PBI . No se había hecho nunca en la historia de la Argentina", enfatizó.

En un discurso que duró aproximadamente una hora, el presidente también aseguró que su gestión busca modificar el sistema impositivo, y que, si es reelecto, "podríamos estar bajando más de un punto del PBI y devolverle a los argentinos más de u$s500 mil millones".

Prensa: cepo cambiario y dólares bajo el colchón

En Madrid, el mandatario volvió a arremeter contra la prensa al referirse a la eliminación del cepo cambiario. "Decían que no me iba a animar a abrir el cepo en un año electoral. Lo hicimos y hoy, el tipo de cambio cotiza mucho más cerca del piso de la banda de cambio. La basura mediática y los corruptos de los periodistas expandían noticias inmundas. No odiamos suficiente a los periodistas", lanzó.

Para cerrar, Javier Milei subrayó el plan del Gobierno para incentivar el uso de dólares no declarados. "Les permitimos a los argentinos de bien que puedan utilizar sus dólares no declarados para sus transacciones. Los argentinos ahora somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario", concluyó en su exposición en la capital española.