Javier Milei compartió posteos que critican a Victoria Villarruel: "Demagoga y bruta"

En un primer momento, el madatario había criticado a su vice por presidir la sesión en la que se debatieron los proyectos de la oposición aumento jubilatorio y la ley de emergencia en discapacidad. Villarruel no se quedó callada: “Un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo” , lanzó. En las últimas horas el presidente recogió el guante.

En ese momento, Villarruel remarcó que los proyectos ya venían con el aval de Diputados. “No sé por qué se ponen así conmigo y no con los responsables”, cuestionó. Sus declaraciones despertaron una fuerte malestar entre influencers y militantes libertarios, que hace tiempo se suman a los mensajes como los que compartió el primer mandatario.

El medio La Derecha Diario, afín al gobierno de La Libertad Avanza (LLA), publicó una nota que decía “La traidora vicepresidente Victoria Villarruel confirmó que no levantó la sesión ilegal del Senado porque apoya las leyes golpistas kirchneristas que rompen el superávit fiscal”. Esta afirmación se apoyaba en la declaración de la vice sobre que si el Estado se encuentra en una situación de equilibrio fiscal, tal como pregona el Gobierno, no debería tener dificultad en permitir el aumento planteado para los jubilados y las personas con discapacidad.

El último posteo que compartió Milei fue uno del economista y director general de la Fundación Libertad y Progreso, Agustín Etchebarne, quien coincidió en la “traición” de Villarruel, pero consideró que la funcionaria también “abraza el peor populismo: promete plata que no hay y ataca el equilibrio fiscal”.

“‘Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo’, dijo. Así hablan los que quieren aplausos fáciles, no transformar un país quebrado. Se la devoró su ambición de ser presidente igual que a [Horacio Rodríguez] Larreta. Es una lástima, Argentina necesita patriotas no personajes ambiciosos a quienes les importa menos el país que su ambición personal", detalla el mensaje.

La defensa de Victoria Villarruel

Durante el fin de semana, tras las múltiples acusaciones en su contra, la vicepresidenta se definió como “nacionalista” y negó cualquier vinculación con el kirchnerismo. “Si tenés alguna acusación legal, te espero. Pero si vas a hablar por boca de cotorra mejor llamate a silencio“, le dijo a un usuario que la ligó con la oposición.

“¿Un presidente que no puede ni saludar a una persona con la que llegó al poder? Hacele el reclamo a él, que yo la educación no la pierdo nunca“, destacó. Y añadió la vice: “Cuando el Presidente decida hablar y comportarse adultamente podré saber cuáles son sus políticas, dado que no me habla. El Presidente no debe traicionar lo que dijo porque, si lo hace, los demás debemos marcárselo”.