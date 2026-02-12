Identificaron a cuatro hombres que provocaron incidentes durante la marcha contra la reforma laboral

Este miércoles por la tarde se registraron gran cantidad de incidentes en las inmediaciones del Congreso , durante el debate de la reforma laboral en el Senado. Tras los disturbios, el Gobierno informó que identificaron a cuatro manifestantes y solicitó a las autoridades judiciales que avancen con sus detenciones.

Según indicó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , los sospechosos fueron individualizados por haber agredido con objetos contundentes a agentes policiales durante la marcha .

Los disturbios comenzaron cuando organizaciones de izquierda que acompañaban el reclamo de jubilados derribaron parte del vallado colocado por las fuerzas de seguridad. La movilización se desarrolló en rechazo a la iniciativa que se discute en la Cámara alta, un proyecto cuestionado por el peronismo y por centrales sindicales como la CGT y las dos CTA.

En medio de los enfrentamientos, algunos manifestantes arrojaron bombas molotov contra el cordón de seguridad. El día de ayer, Alejandra Monteoliva, junto con otros funcionaros del Gobierno, expresaron su opinión ante los disturbios ocasionados en las inmediaciones del Congreso.

“Las manifestaciones deben desarrollarse de manera pacífica. Ante cualquier hecho de violencia, nuestras Fuerzas van a intervenir.” escribió junto a videos de los incidentes.

Los violentos que atacaron a nuestras Fuerzas van a ser identificados. Estamos resguardando todas las imágenes y ya requerimos a la Justicia las autorizaciones necesarias para avanzar con las individualizaciones. Son decenas de integrantes de grupos de izquierda que actuaron de… pic.twitter.com/c7j4JToawv

Identificaron a cuatro manifestantes

En un nuevo posteo, la funcionaria anunció la identificación del “primer grupo de violentos”. “Dijimos que los íbamos a identificar. Y miren qué tengo acá. En esta carpeta tengo el trabajo articulado de la Justicia y la Policía Federal Argentina”, comunicó a través de un video en su red social X.

Embed Los identificamos, los vamos a ir a buscar y los vamos a meter presos.



Se acabó la impunidad. Las hacen, las pagan. pic.twitter.com/YocVesXTCC — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) February 12, 2026

El mensaje concluyó: “Este es el primer grupo de violentos identificados que el día de ayer quisieron desestabilizar el país. Acá están con nombre, apellido y cara. Se les acabó la impunidad. Vamos con todo. Las hacen, las pagan”.

Según información a la que accedió Infobae, los identificados son: Matías Enzo Roldán, de 27 años, oriundo de Tucumán. Fue reconocido por un tatuaje en su brazo izquierdo luego de que lo captara una cámara de TN.

El segundo es Denis Alejandro Figueredo, de 20 años y vecino de Ciudad Evita, La Matanza. Según los registros oficiales, se dedica al rubro de la construcción. Él fue grabado por una cámara de C5N mientras tiraba piedras a los agentes de seguridad.

Federico Alberto Mazzagalli, de 42 años, es el tercer identificado. Vive en Caballito, CABA. Su servicio principal es de diseño especializado e incluye diseño de indumentaria, diseño gráfico y actividades de decoradores.

El último de los buscados es Patricio Hernán Castellán, tiene 33 años y es oriundo de Lomas de Zamora. Según los registros, su actividad es el comercio al por mayor y al por menor, y la reparación de vehículos automotores y motocicletas.