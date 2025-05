Hebe Casado en ArMinera: esta semana se concreta su paso a La Libertad Avanza ¿con presencia de Milei?

Hebe Casado Hebe Casado confirmó su salto desde el PRO a La Libertad Avanza Gentileza

Con respecto a las elecciones provinciales, Casado señaló "Va a depender mucho de estos acuerdos. Si se llega a uno yo creo que no se va a desdoblar y vamos a ir todos juntos, la nacional y la provincial, y creo que vamos hacia ese lugar”. Sobre la cautela ante anuncios oficiales, explicó: “Hay que esperar. Uno no sabe hasta el último momento. Estas cosas son muy fluctuantes y hasta que no está todo cerrado y firmado la verdad que no se puede decir”.

El impulso minero en Mendoza, clave para el nuevo proyecto político de Casado

Junto con su salto a La Libertad Avanza, Casado también subrayó en ArMinera los avances logrados en minería durante su gestión. Señaló que en poco más de un año Mendoza pasó de no tener proyectos mineros de importancia a contar con 38 aprobados por la Legislatura y otros 27 en trámite.

“La verdad que lo que se ha hecho en prácticamente un año ha sido increíble. Pasar de no hablar de minería o hacer solo minería de tercer grado a tener este volumen de proyectos es un cambio fundamental”, afirmó. Destacó además la creación de un código de procedimiento minero, la instalación de una policía minera y la coordinación entre ministerios y la Dirección de Minería.