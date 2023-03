Habló Sabag Montiel desde la cárcel: “Quise matar a Cristina por la situación del país”

El principal acusado del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, Fernando Sabag Montiel, habló vía telefónica desde la cárcel con el canal oficialista C5N y justificó su accionar “por la situación del país”, además de despegar a los demás involucrados en el caso, como su pareja Brenda Uliarte.

En el programa de Gustavo Sylvestre, emitido el lunes por la noche, Sabag Montiel salió al aire desde el penal de Ezeiza, donde está procesado con prisión preventiva tras el episodio ocurrido el 1° de septiembre en Recoleta.

“Yo lo hice por motus proprio. ¿Entendés? Están inventando una historia y actué solo. Con respecto al atentado, tengo las pruebas acá: Brenda Uliarte no tiene nada que ver”, aseguró el hombre.

Al ser consultado por las razones por las cuales intentó asesinar a la expresidenta, Sabag Montiel fue tajante: “Básicamente por la situación del país”.

Señaló que el arma que utilizó “estaba cargada” y que “tiró (sic) del gatillo”, pero “el tiro no salió”.

“Tenía cinco balas el arma. Después me plantaron balas en mi casa que no tenía. Pusieron droga diciendo que era un drogadicto. Están defenestrando, dando una imagen, inflando más de lo que soy, cuando yo no soy todo lo que dicen ser”, afirmó.

Sabag Montiel manifestó que el día que concretó el ataque, “estaba nervioso” por “tanto tumulto y tanta gente” que se había acercado a saludar a la vicepresidenta en el barrio de Recoleta. “Imaginate los nervios de estar en un lugar, de tirar la corredera (sic), tiré el pestillo para atrás y cuando tiré el gatillo no salió el tiro”, insistió.

Cuando le preguntaron si estaba arrepentido, Sabag Montiel contestó “no”.

La carta de Sabag Montiel y cómo lo contactaron en C5N

Antes del diálogo telefónico desde la cárcel, desde C5N indicaron que Sabag Montiel le mandó una carta al fiscal Diego Luciani, quien estuvo en la causa Vialidad que terminó con Cristina Kirchner condenada por delitos de corrupción. Luciani no tiene, por supuesto, intervención en el caso que implica a Sabag Montiel, aunque el detenido tenía una fijación con su figura en redes sociales.

La nota al final contenía “un número de teléfono perteneciente al área de Observación Continua del penal de Ezeiza”, donde el acusado está detenido, sostuvieron en el canal de noticias K. En ese contexto, productores realizaron la llamada y quien atendió, siempre según el mismo relato vertido en el canal, fue el propio Sabag Montiel. El audio fue publicado durante el programa de Sylvestre, con un claro proceso de edición previo.

Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, detenidos por el ataque a CFK

En la carta, Sabag Montiel le dijo al fiscal Luciani que está secuestrado por CFK y por la jueza María Eugenia Capuchetti, que Revolución Federal no tuvo nada que ver y que la titular del Senado sobornó al padre de su novia, Brenda Uliarte, para que nadie lo vea.

“Necesito que otros jueces intervengan en la causa, ya sean de su confianza, como Andrés Basso, Jorge Gorini, Julián Ercolini. Muchas gracias”, expresó el 3 de marzo en ese texto.