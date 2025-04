Guillermo Francos cruzó a Macri por el rechazo de pliegos en el Senado: "No fue un fracaso del Gobierno"

"No creo que sea un fracaso para el Gobierno, en todo caso es un fracaso de las instituciones. Es la primera vez que se rechaza un pliego a la Corte, no registro antecedentes", dijo Francos en declaraciones radiales luego del revés legislativo de La Libertad Avanza.

"Por una cuestión electoral (Macri) tomó posiciones en contra del Gobierno que no se por qué no las tomó antes. Él ahora plantea temas institucionales que no sé por qué no lo planteó hace seis meses. Son circunstancias de la política. En momentos electorales las fuerzas tratan de diferenciarse", agregó el funcionario.