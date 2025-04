¿Sigue o renuncia García-Mansilla? Lorenzetti: "Yo nunca aceptaría ser designado por decreto"

Vale repasar que el juez de La Plata, Alejo Ramos Padilla, decidió sobre una cautelar de una serie de ONGs para que anule el decreto de Milei que lo nombró a García-Mansilla y a Ariel Lijo en comisión, al disponer que no intervenga en causas de la Corte durante tres meses hasta que resuelva si el decreto de Milei es constitucional.

García-Mansilla, en el ojo de la polémica, debía decidir si acepta la recusación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que no vote su recurso de queja contra la condena a seis años de prisión en la causa Vialidad .

El abogado constitucionalista Manuel García-Mansilla defiende su candidatura a la Corte Suprema de Justicia, tras ser candidateado oficialmente por el presidente Javier Milei. Foto: Prensa Senado / NA Manuel García-Mansilla - Prensa Senado / NA

La postura de Lorenzetti: "Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”

El juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, señaló este viernes que la decisión del Senado sobre Lijo y García-Mansilla es “respetable”.

Pese a afirmar que el futuro de García-Mansilla está atado a una decisión personal, el integrante del máximo tribunal dejó clara su posición al respecto: “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”.

“Yo no puedo opinar porque son temas jurídicos. El doctor García-Mansilla es una persona honorable, está trabajando con nosotros y él es el que va a pensar sobre esto, es una decisión personal que él estará evaluando. La Corte no tiene ningún tema judicial para opinar y nosotros no damos opiniones de temas controvertidos por radio, nosotros tenemos que ver si hay un expediente y ahí opinamos”, definió Lorenzetti.

En diálogo con radio Mitre, el magistrado manifestó: “Lo primero que corresponde es dar tranquilidad a la población. La Corte es una institución que va más allá de las personas que la integramos. Estamos funcionando correctamente, se dictan sentencias, vamos a seguir haciéndolo más allá de todas las opiniones”.

“Creo que más allá de las discusiones que puedan haber, lo cierto es que funcionan las instituciones. El Senado opinó y eso es respetable. Si uno analiza lo que se discutió ayer, se habló más del decreto que de los candidatos. Si uno suprime mentalmente el decreto, la situación de los candidatos hubiera sido distinta”, aclaró Lorenzetti.