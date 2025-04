El Gobierno desestimó las críticas de Mauricio Macri a Karina Milei: "No entendió nada"

Mauricio Macri volvió a lanzar críticas contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Sus dichos no cayeron bien en Casa Rosada, ya que una importante fuente sostuvo ante la agencia Noticias Argentinas que el expresidente "no entendió nada".

Además sostuvieron que pegarle al asesor presidencial, Santiago Caputo, “no tenía costo alguno" . Al tiempo que remarcaron que esa misma premisa no aplica con la hermana del mandatario . Karina Milei no es solo la funcionaria con mayor poder en la administración, sino que además es quien mejor representa a los intereses y voluntades del libertario.

Más allá de los halagos, desde el círculo rojo libertario aseguran que el expresidente no dirige en su totalidad a los referentes amarillos, e incluso se esperanzan con una posible alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires, sin la bendición de Mauricio. “Hicimos la foto sin el OK de Mauricio, por qué no un acuerdo”, ironizaron los consultados en Casa Rosada.