García Zalazar: “Hay que hacer un esfuerzo de unidad en torno a un solo candidato”

La Unión Cívica Radical tendrá un importante congreso este sábado en su Comité Provincial de calle Alem, en el cual empezará a definir la hoja de ruta del año electoral que se avecina. De allí saldrá un documento político que será puesto a consideración de los demás integrantes del Frente Cambia Mendoza a mediados de diciembre.

El intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, es el titular de la UCR local y comentó a Los Andes la importancia de este acto: “Es un congreso anual ordinario que determinará las líneas principales para el año electoral que viene. Vamos a hacer un documento político que contenga cuál va a ser la postura del Frente Cambia Mendoza para con las alianzas. La idea es que el radicalismo siga consolidando ese espacio político. Y que de ese documento salga un criterio y unas pautas de trabajo para lo que es la mesa política del frente”.

Luego, a partir de ese documento habrá una convocatoria a la mesa del FCM para el 14 o 15 de diciembre. “Vamos a tener algunas novedades como la ampliación a otros partidos que quieren integrar como Encuentro Federal para el Desarrollo y la vuelta de la Coalición Cívica ARI”, confió el jefe comunal.

En la edición de Los Andes, del pasado 20 de noviembre, el diputado nacional Julio Cobos pedía al radicalismo permita que los candidatos se muestren antes de la Vendimia, plazo mencionado por el propio García Zalazar anteriormente como momento de definiciones.

Sin embargo, ahora se abre una puerta para que esa solicitud sea considerada, pero con el resto de las fuerzas: “Eso se va a charlar en el marco de la mesa del frente. Es una decisión de fijar una estrategia del frente en función de la cantidad de partidos que haya y de cual sean los cronogramas electorales posibles”.

Y confirmó que “es una estimación política, pero no hay ningún documento que diga que tiene que ser para Vendimia. Eso no está cerrado porque no está establecido en ningún lado una fecha obligatoria”.

A pesar de la solicitud de Cobos, ya hay aspirantes a la gobernación abiertamente lanzados como Daniel Orozco y Luis Petri. Sobre ellos, García Zalazar no quiso opinar directamente pero sí destacó que será un tema de discusión en el congreso tratar de acordar una sola candidatura.

“El radicalismo y el frente tienen un montón de gente con aspiraciones. Eso no es malo. Lo que va a decir el radicalismo en el congreso es que hay que hacer un esfuerzo para ir con la mejor propuesta dentro del frente. Eso implica hacer un esfuerzo de unidad de criterios en torno a un solo candidato, pero veremos cómo queda el documento final y eso va a ser expresión mayoritaria del congreso partidario, donde van delegados y congresales de los 18 departamentos. Esa será una de las charlas que tendremos”, dijo.

El nombre que podría aunar posiciones sin dudas sería Alfredo Cornejo. De hecho, Orozco ha dicho públicamente que se bajaría de la competencia sólo si él se vuelve a presentar. Pero también está abierta la posibilidad de que juegue a nivel nacional en una fórmula presidencial.

Sobre ambas opciones, el intendente de Godoy Cruz, opinó: “Creo que Alfredo Cornejo es un dirigente político importante a nivel nacional y veremos en el contexto del año que viene, cual será el mejor lugar para que represente el cambio en la Argentina o la continuidad en Mendoza. Pero encasillarlo hoy en cualquier de los lugares en que se mencionan me parece muy apresurado. Hay que esperar hasta el año que viene”.

El mismo García Zalazar suena entre los potables candidatos, al igual que Ulpiano Suárez. Pero él se mantiene al margen y considera “prematura” la definición, al considerar que es una discusión que “no está en la agenda de la gente”.

En tanto, sobre los ejes que deberá enfocarse el oficialismo para la campaña de 2023, sostuvo: “El radicalismo tiene que trabajar en difundir todas las acciones de gobierno que ha hecho la gestión de (Rodolfo) Suárez, como fue el manejo de la pandemia y cuales son los planes de desarrollo que tiene. En el marco de las limitadas herramientas económicas que ha tenido Mendoza, se han llevado adelante programas como el Mendoza Activa o Enlace, algunas reformas en materia de salud, educación y justicia que han sido importantes”.

“Lo que hay que hacer es fortalecer el mensaje de los cambios realizados en el gobierno provincial, potenciar los activos en los 10 departamentos que gestionamos y proponer una buena plataforma para los 4 años que vienen en el marco del frente”, comentó.

Por otro lado, afirmó que están abiertos a ir a unas PASO en caso de que otras fuerzas presenten candidatos. Por el momento el que asoma es Omar De Marchi (PRO) y podría repetir la elección de 2019, cuando fue a las urnas contra Rodolfo Suárez.

“Nosotros creemos que la PASO es una buena herramienta para dirimir diferencias al interior del frente. Cualquiera de las agrupaciones que componen la coalición pueden competir. Me parece que la diversidad ayuda a fortalecer el camino como frente electoral”, cerró.

La frase de Cornejo

En medio de estas definiciones, el ex gobernador Cornejo dejó una frase intrigante en un foto vitivinícola. . Cornejo argumentaba respecto de los instrumentos económicos que tiene la Nación y que no posee la provincia. Habló en este sentido del tipo de cambio y los convenios internacionales. Y afirmó: “Me encantaría haber sido gobernador y me gustaría serlo nuevamente si podemos firmar un convenio de libre comercio con México”. Pero renglón seguido, Cornejo aclaró: “No lo podemos hacer”. Con esto demostró que la expresión, lejos de ser una especie de “lanzamiento” electoral, sólo buscaba resaltar que un gobernador no tiene muchas herramientas para modificar la realidad económica.