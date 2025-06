Fuerte cruce con acusaciones personales entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano por un proyecto de ley.

Lilia Lemoine vs. los médicos del Garrahan: "Nadie tiene por qué pagar por tus sueños"

Lemoine compartió una imagen del proyecto acompañada de emojis de risa , y escribió en tono irónico: “Se lo firmo, pero tiene que prometer que no lleva más el megáfono al hemiciclo ni usa a su bebé para forzar una foto con el Presidente”. La referencia aludía a un episodio ocurrido en marzo, cuando Pagano utilizó un megáfono en el recinto durante una discusión con Martín Menem por la presidencia de la Comisión de Juicio Político.

Se lo firmo, pero tiene que prometer que no lleva más el megáfono al hemiciclo ni usa a su bebé para forzar una foto con el Presidente. — Lilia Lemoine (@lilialemoine) June 7, 2025

Pagano no tardó en responder: “Si se llega a convertir en ley, estás afuera del Congreso”, aseguró, y redobló la apuesta con acusaciones personales: "No me hagas hablar de tu diagnóstico, porque a tu golpe bajo tengo muuuuchos elementos (pruebas) para responderte y que el mundo sepa la enfermedad que tenés y que te convierte en inidónea para el cargo. Sos triste".