Bullrich justificó la detención de Juan Grabois por toma de edificio público: "Con nosotros no se jode"

En declaraciones a Radio Rivadavia, Patricia Bullrich defendió el accionar de las fuerzas de seguridad al desalojar a Juan Grabois y a otros militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que habían tomado el edificio, y fue tajante: “ Que la gente sepa que con nosotros no se jode. El que las hace, las paga ”.

Detuvieron a Juan Grabois tras ocupar el edificio del ex instituto Juan Domingo Perón

Según la ministra, el episodio no es un caso aislado, sino parte de una estrategia del Gobierno para enfrentar cualquier intento de ocupación ilegal: “Que la gente sepa que con nosotros no se jode, con nosotros no, el que las hace las paga. El mensaje es en cabeza de Grabois, pero es para todos los militantes que quieran aprovecharse de estas situaciones”, aseguró.